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Они станут украшением улиц. В Логойском районе выращивают новый вид пихты. Вот в чём их особенность

20 мая 2022 15:33
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Новости Беларуси. В Логойском лесхозе выращивают новый вид пихты. Пока в питомнике высадили около полутора тысяч сеянцев. Основные преимущества вида – высокая выживаемость молодняка и красивая крона, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Они станут украшением улиц. В Логойском районе выращивают новый вид пихты. Вот в чём их особенность-1

Планируется, что новые пихты станут украшением улиц и парков района, а также будут реализовываться населению. Все условия для выращивания новой культуры в питомнике есть. Также в лесхозе уже заложили посевные отделения сосны, ели, дуба. Всего около 8 миллионов сеянцев и саженцев. Основным направлением для специалистов остается лесовосстановление.

Они станут украшением улиц. В Логойском районе выращивают новый вид пихты. Вот в чём их особенность-4

Ирина Фадеева, главный лесничий Логойского лесхоза:
Самое перспективное направление на сегодня – это выращивание с закрытой корневой системой. Этот посадочный материал позволяет нам растянуть лесокультурный период. Для этого у нас сделаны холодильники на питомниках. Там мы перспективно храним этот посадочный материал, чтобы растянуть лесокультурный период, который, в принципе, мы используем и для дополнения еще в мае и июне.

Они станут украшением улиц. В Логойском районе выращивают новый вид пихты. Вот в чём их особенность-7

Специалисты уже провели лесовосстановление на площади в 450 гектаров. В летнее время, чтобы нарастить темпы, к работам в питомнике будут привлекать и участников студенческих отрядов.

# Растения и цветы # общество # Ирина Фадеева # Фотофакт

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