Они станут украшением улиц. В Логойском районе выращивают новый вид пихты. Вот в чём их особенность

Новости Беларуси. В Логойском лесхозе выращивают новый вид пихты. Пока в питомнике высадили около полутора тысяч сеянцев. Основные преимущества вида – высокая выживаемость молодняка и красивая крона, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Планируется, что новые пихты станут украшением улиц и парков района, а также будут реализовываться населению. Все условия для выращивания новой культуры в питомнике есть. Также в лесхозе уже заложили посевные отделения сосны, ели, дуба. Всего около 8 миллионов сеянцев и саженцев. Основным направлением для специалистов остается лесовосстановление.

Ирина Фадеева, главный лесничий Логойского лесхоза:

Самое перспективное направление на сегодня – это выращивание с закрытой корневой системой. Этот посадочный материал позволяет нам растянуть лесокультурный период. Для этого у нас сделаны холодильники на питомниках. Там мы перспективно храним этот посадочный материал, чтобы растянуть лесокультурный период, который, в принципе, мы используем и для дополнения еще в мае и июне.