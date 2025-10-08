Новости по тегу #Владимир Шабан

Каждый номер программы поражает своей уникальностью и мастерством исполнителей. Воздушные гимнасты, жонглеры, акробаты, дрессировщики медведей и наездники на лошадях. Такой разнообразный состав артистов обещает захватывающее шоу.
С 27 сентября по 30 ноября в Белгосцирке пройдет уникальный цирковой фэнтези-спектакль «Мирас», созданный в сотрудничестве с Казанским государственным цирком.
Незабываемое представление также увидят зрители Гродно, Бреста, Пинска, Барановичей и Лиды.
66 лет назад Белгосцирк впервые распахнул двери для зрителей.
По задумке, на неизведанной планете живут чудесные люди и животные! Их выступления вас точно поразят!
В ярком шоу «Планета «Цирк» сольются фантазия и реальность. В очередной раз постараются удивить белорусского зрителя.
С 19 по 22 сентября проходит III Минский международный фестиваль циркового искусства.
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