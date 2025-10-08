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Новости по тегу #Владимир Шабан

Путешествие в национальную татарскую культуру – Белгосцирк представил фэнтези-спектакль «Мирас»
08 октября 2025 13:59

Путешествие в национальную татарскую культуру – Белгосцирк представил фэнтези-спектакль «Мирас»

Я такое увидел впервые! Директор Белгосцирка о новой программе с артистами из Казани
26 сентября 2025 09:07

Я такое увидел впервые! Директор Белгосцирка о новой программе с артистами из Казани

Белгосцирк едет в тур по Беларуси! Узнали о программе и познакомились с четвероногими артистами
23 мая 2025 09:37

Белгосцирк едет в тур по Беларуси! Узнали о программе и познакомились с четвероногими артистами

Директор Белгосцирка: мы в каждой программе показываем братьев наших меньших, чтобы в семьи нести позитив
11 февраля 2025 09:13

Директор Белгосцирка: мы в каждой программе показываем братьев наших меньших, чтобы в семьи нести позитив

Гимнасты, дрессированные медведи и опасные аттракционы – что ещё покажут в новом шоу Белгосцирка
10 февраля 2025 14:38

Гимнасты, дрессированные медведи и опасные аттракционы – что ещё покажут в новом шоу Белгосцирка

В Белгосцирке прошёл генеральный прогон новой программы «Планета «Цирк»
31 января 2025 20:29

В Белгосцирке прошёл генеральный прогон новой программы «Планета «Цирк»

Лучшие цирковые коллективы 17 стран мира выступят на фестивале в Минске – в Белгосцирке поделились подробностями
19 сентября 2024 10:15

Лучшие цирковые коллективы 17 стран мира выступят на фестивале в Минске – в Белгосцирке поделились подробностями

Впервые выступят артисты из Монголии! Рассказываем о новой программе Белгосцирка «Цирколето»
24 мая 2024 12:50

Впервые выступят артисты из Монголии! Рассказываем о новой программе Белгосцирка «Цирколето»

«Мы несём в каждый дом частицу счастья». Вот что пожелал директор Белгосцирка белорусам в новом году
31 декабря 2022 12:49

«Мы несём в каждый дом частицу счастья». Вот что пожелал директор Белгосцирка белорусам в новом году

«Я понял, что мы минимум золото точно возьмём». Артисты Белгосцирка завоевали Гран-при на фестивале в Казахстане
29 августа 2022 11:41

«Я понял, что мы минимум золото точно возьмём». Артисты Белгосцирка завоевали Гран-при на фестивале в Казахстане

«Наш цирк на данный момент лучший в Европе». Работники Белгосцирка о новых программах и профессиональном празднике
16 апреля 2022 14:48

«Наш цирк на данный момент лучший в Европе». Работники Белгосцирка о новых программах и профессиональном празднике

Овации после каждого номера и 200 тонн воды на манеже. Необычную программу «Водная феерия» презентовал Белгосцирк
07 февраля 2020 12:29

Овации после каждого номера и 200 тонн воды на манеже. Необычную программу «Водная феерия» презентовал Белгосцирк