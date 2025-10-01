В Беларуси стартовала олимпиада по 18 учебным предметам – как идёт подготовка к испытаниям?

И о гордости наших учителей и всей системы образования Беларуси – ребятах, которые показывают лучшие результаты. Стартовала Республиканская олимпиада по 18 учебным предметам. Это звездный час для талантливых школьников, чтобы применить полученные знания и стать обладателями путевок в вузы мечты, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ведь главный бонус для победителей – поступление без экзаменов. Это серьезный стимул, чтобы справиться со сложным заданиям олимпиады. Сейчас проходит школьный этап, дальше районный, областной и республиканский. Лучших назовут в конце марта. Как идет подготовка к интеллектуальным испытаниям – репортаж наших корреспондентов.

К республиканской олимпиаде Дарья Калинова готовилась с 7 класса. Понимала, что в 11-м появится шанс получить путевку в вуз мечты – такой бонус предусмотрен для победителей. Биология захватила с первого урока: понравился и предмет, и учитель. Так и созрела мечта – стать врачом. Дарья Калинова, учащаяся средней школы № 5 имени Г.И. Богомазова Витебска:

К олимпиадам надо очень долго готовиться. Это очень тяжело, там очень сложные вопросы. Но я считаю, это реально. Если вы готовитесь, если вы усердно учитесь, то реально занять какую-либо категорию, выйти на город, на область, потом уже и на республику.

Но сначала надо на всех этапах олимпиады, а их 4, доказать, что ты самый способный. Первая ступень – школьный отбор. В учебном классе 5-й витебской школы ощутимое волнение. Приступают к заполнению проштампованных бланков.

Фамилия, имя, обязательно указываем отчество в родительном падеже. Пожалуйста, заполняем.

На написание олимпиадной работы – 2 часа. Задания повышенной сложности – чтобы их выполнить, нужны знания и школьной программы, и подготовка в рамках самообразования. Испытать себя решили 30 учеников школы с 8-го по 11-й класс.