В Беларуси стартовала олимпиада по 18 учебным предметам – как идёт подготовка к испытаниям?
И о гордости наших учителей и всей системы образования Беларуси – ребятах, которые показывают лучшие результаты. Стартовала Республиканская олимпиада по 18 учебным предметам. Это звездный час для талантливых школьников, чтобы применить полученные знания и стать обладателями путевок в вузы мечты, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ведь главный бонус для победителей – поступление без экзаменов. Это серьезный стимул, чтобы справиться со сложным заданиям олимпиады. Сейчас проходит школьный этап, дальше районный, областной и республиканский. Лучших назовут в конце марта.
Как идет подготовка к интеллектуальным испытаниям – репортаж наших корреспондентов.
К республиканской олимпиаде Дарья Калинова готовилась с 7 класса. Понимала, что в 11-м появится шанс получить путевку в вуз мечты – такой бонус предусмотрен для победителей. Биология захватила с первого урока: понравился и предмет, и учитель. Так и созрела мечта – стать врачом.
Дарья Калинова, учащаяся средней школы № 5 имени Г.И. Богомазова Витебска:
К олимпиадам надо очень долго готовиться. Это очень тяжело, там очень сложные вопросы. Но я считаю, это реально. Если вы готовитесь, если вы усердно учитесь, то реально занять какую-либо категорию, выйти на город, на область, потом уже и на республику.
Но сначала надо на всех этапах олимпиады, а их 4, доказать, что ты самый способный. Первая ступень – школьный отбор. В учебном классе 5-й витебской школы ощутимое волнение. Приступают к заполнению проштампованных бланков.
Фамилия, имя, обязательно указываем отчество в родительном падеже. Пожалуйста, заполняем.
На написание олимпиадной работы – 2 часа. Задания повышенной сложности – чтобы их выполнить, нужны знания и школьной программы, и подготовка в рамках самообразования. Испытать себя решили 30 учеников школы с 8-го по 11-й класс.
Клим Журавлев, учащийся средней школы № 5 имени Г.И. Богомазова Витебска:
У нас проходят специальные мероприятия по подготовке к этим олимпиадам, например, у нас есть дополнительные занятия по истории, которые я посещаю. В прошлом году, немного похвастаюсь, я занял 3 категорию в городской олимпиаде по истории.
Подробности в видео.