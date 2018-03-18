«Я служу для того, чтобы знать – мои родные и близкие могут спать спокойно». Репортаж СТВ о внутренних войсках Беларуси

Новости Беларуси. 100 лет на защите правопорядка. Сегодня юбилей у внутренних войск МВД Беларуси – людей, которые несут службу по защите граждан и днем, и ночью, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Именно они поднимаются по первой тревоге в случае чрезвычайных происшествий, связанных не только с обеспечением законности. Например, когда произошла авария на Чернобыльской АЭС, 14 тысяч бойцов внутренних войск ликвидировали последствия. В том числе и белорусы из войсковых частей 3214 и 5448. Последнюю на неделе посетил глава государства. За годы независимости Беларуси удалось создать имидж одной из самых безопасных стран. Даже ночью на улице можно гулять без опасений. Наше государство на высоких позициях в этом смысле во всех международных рейтингах. Результат, во многом достигнутый за счет эффективной службы внутренних войск. Какие оперативные задачи органам правопорядка поставил Президент? Знает Максим Слиж.

Начало исторического пути внутренних войск – Гражданская война. В 1918 году в Витебске было сформировано первое подразделение. В его состав входили добровольцы, и служили они в конвойной службе. Не раз менялась структура, но главная задача оставалась неизменной – поддерживать правопорядок и закон.

Зрители наблюдали за реконструкцией так, словно это совсем не постановка – реальная жизнь тех, кто стоял до конца в Брестской крепости и Сталинграде, учавствовал в ликвидации стихийных бедствий и техногенных катастроф.

Зрители:

Все понравилось, все здорово. Впечатлений масса.

Очень классное представление, особенно спецназовцы. Воистину, один спецназовец может многое, а двое могут все!

На неделе посетил войсковую часть 5448 Александр Лукашенко.

К приезду главы государства здесь готовились заранее. А Президент к посещению подразделения подошел неформально: не только посетил торжественное собрание, но и лично решил посмотреть на то, как организована жизнь и быт современного солдата. Иначе как понять, в каких условиях военнослужащие сегодня проводят свои будни?

Для повара дегустация солдатского обеда главой государства стала большой неожиданностью и своего рода экзаменом. Затем – осмотр спальных помещений.

Уютно и без излишеств.

Несмотря на визит Президента, день в части проходил по обычному расписанию. Занятия в классах, отработка практических навыков в случае неправомерных действий нарушителей.

Сегодня оснащение внутренних войск на высоком уровне. Это форма и экипировка, современные образцы вооружения и боевой техники.

Большая часть, кстати, собрана на белорусских предприятиях военпрома и разработана отечественными специалистами.

Это и формирует тот самый наконечник клинка, который позволяет выполнять все поставленные задачи на самом высоком уровне.

Кто из ребят не мечтает служить в элите – силах специальных операций? Меня, неподготовленного и совсем неуставного внешнего вида, в спецназ воинской части 3214 берут всего на несколько часов: проверить, не дрогну ли.

Первый этап – рукопашный бой. Глядя на то, как действуют и что могут еще вчерашние школьники и студенты, понимаешь: готовят к любой ситуации. Проверяем на себе.

Максим Слиж, СТВ:

Одна известная исполнительница пела о том, что любит военных и здоровенных. А наши ребята – все, как на подбор. Шел, упал – не гипс!

Это прием мы заранее не отрабатывали, как и следующий выход на боевое задание.

После того, как я вместе с группой прошел всю дистанцию, понял: они никогда не оставляют своих.

И чувство локтя – это не просто слова: для них – честь служить рядом друг с другом.

Максим Слиж:

Главное у этих ребят – понимание того, что есть чувство локтя. У тебя есть еще запасные пары глаз, которые тебя всегда прикроют.

Андрей Гриневич, заместитель командира 3 взвода 8 роты специального назначения в/ч 3214:

Я служу для того, чтобы знать, что мои родные и близкие могут спать спокойно, а я занимаюсь правильным делом.