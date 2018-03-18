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«Я служу для того, чтобы знать – мои родные и близкие могут спать спокойно». Репортаж СТВ о внутренних войсках Беларуси

18 марта 2018 13:43
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Новости Беларуси. 100 лет на защите правопорядка. Сегодня юбилей у внутренних войск МВД Беларуси – людей, которые несут службу по защите граждан и днем, и ночью, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Именно они поднимаются по первой тревоге в случае чрезвычайных происшествий, связанных не только с обеспечением законности. Например, когда произошла авария на Чернобыльской АЭС, 14 тысяч бойцов внутренних войск ликвидировали последствия. В том числе и белорусы из войсковых частей 3214 и 5448.

Последнюю на неделе посетил глава государства. За годы независимости Беларуси удалось создать имидж одной из самых безопасных стран. Даже ночью на улице можно гулять без опасений. Наше государство на высоких позициях в этом смысле во всех международных рейтингах. Результат, во многом достигнутый за счет эффективной службы внутренних войск.

Какие оперативные задачи органам правопорядка поставил Президент? Знает Максим Слиж.

«Я служу для того, чтобы знать – мои родные и близкие могут спать спокойно». Репортаж СТВ о внутренних войсках Беларуси-1

Начало исторического пути внутренних войск – Гражданская война. В 1918 году в Витебске было сформировано первое подразделение. В его состав входили добровольцы, и служили они в конвойной службе. Не раз менялась структура, но главная задача оставалась неизменной – поддерживать правопорядок и закон.

«Я служу для того, чтобы знать – мои родные и близкие могут спать спокойно». Репортаж СТВ о внутренних войсках Беларуси-4

Зрители наблюдали за реконструкцией так, словно это совсем не постановка – реальная жизнь тех, кто стоял до конца в Брестской крепости и Сталинграде, учавствовал в ликвидации стихийных бедствий и техногенных катастроф.

«Я служу для того, чтобы знать – мои родные и близкие могут спать спокойно». Репортаж СТВ о внутренних войсках Беларуси-7

Выступление спецназа и фаер-шоу. Военно-историческая реконструкция прошла на «Линии Сталина»

«Я служу для того, чтобы знать – мои родные и близкие могут спать спокойно». Репортаж СТВ о внутренних войсках Беларуси-10

Зрители:
Все понравилось, все здорово. Впечатлений масса.

«Я служу для того, чтобы знать – мои родные и близкие могут спать спокойно». Репортаж СТВ о внутренних войсках Беларуси-13

Очень классное представление, особенно спецназовцы. Воистину, один спецназовец может многое, а двое могут все!

«Я служу для того, чтобы знать – мои родные и близкие могут спать спокойно». Репортаж СТВ о внутренних войсках Беларуси-16

На неделе посетил войсковую часть 5448 Александр Лукашенко.

«Я служу для того, чтобы знать – мои родные и близкие могут спать спокойно». Репортаж СТВ о внутренних войсках Беларуси-19

Президент ознакомился с условиями службы и быта в войсковой части 5448. Большой репортаж СТВ

«Я служу для того, чтобы знать – мои родные и близкие могут спать спокойно». Репортаж СТВ о внутренних войсках Беларуси-22

К приезду главы государства здесь готовились заранее. А Президент к посещению подразделения подошел неформально: не только посетил торжественное собрание, но и лично решил посмотреть на то, как организована жизнь и быт современного солдата. Иначе как понять, в каких условиях военнослужащие сегодня проводят свои будни?

«Я служу для того, чтобы знать – мои родные и близкие могут спать спокойно». Репортаж СТВ о внутренних войсках Беларуси-25

Для повара дегустация солдатского обеда главой государства стала большой неожиданностью и своего рода экзаменом. Затем – осмотр спальных помещений.

«Я служу для того, чтобы знать – мои родные и близкие могут спать спокойно». Репортаж СТВ о внутренних войсках Беларуси-28

Уютно и без излишеств.

«Я служу для того, чтобы знать – мои родные и близкие могут спать спокойно». Репортаж СТВ о внутренних войсках Беларуси-31

Несмотря на визит Президента, день в части проходил по обычному расписанию. Занятия в классах, отработка практических навыков в случае неправомерных действий нарушителей.

«Я служу для того, чтобы знать – мои родные и близкие могут спать спокойно». Репортаж СТВ о внутренних войсках Беларуси-33

Сегодня оснащение внутренних войск на высоком уровне. Это форма и экипировка, современные образцы вооружения и боевой техники.

«Я служу для того, чтобы знать – мои родные и близкие могут спать спокойно». Репортаж СТВ о внутренних войсках Беларуси-36

Большая часть, кстати, собрана на белорусских предприятиях военпрома и разработана отечественными специалистами.

«Я служу для того, чтобы знать – мои родные и близкие могут спать спокойно». Репортаж СТВ о внутренних войсках Беларуси-39

Это и формирует тот самый наконечник клинка, который позволяет выполнять все поставленные задачи на самом высоком уровне.

«Я служу для того, чтобы знать – мои родные и близкие могут спать спокойно». Репортаж СТВ о внутренних войсках Беларуси-42

Александр Лукашенко, посещая войсковую часть 5448 в Минске: Даже в мирное время роль внутренних войск велика

«Я служу для того, чтобы знать – мои родные и близкие могут спать спокойно». Репортаж СТВ о внутренних войсках Беларуси-45

Кто из ребят не мечтает служить в элите – силах специальных операций? Меня, неподготовленного и совсем неуставного внешнего вида, в спецназ воинской части 3214 берут всего на несколько часов: проверить, не дрогну ли.

«Я служу для того, чтобы знать – мои родные и близкие могут спать спокойно». Репортаж СТВ о внутренних войсках Беларуси-48

Первый этап – рукопашный бой. Глядя на то, как действуют и что могут еще вчерашние школьники и студенты, понимаешь: готовят к любой ситуации. Проверяем на себе.

«Я служу для того, чтобы знать – мои родные и близкие могут спать спокойно». Репортаж СТВ о внутренних войсках Беларуси-51

Максим Слиж, СТВ:
Одна известная исполнительница пела о том, что любит военных и здоровенных. А наши ребята – все, как на подбор. Шел, упал – не гипс!

«Я служу для того, чтобы знать – мои родные и близкие могут спать спокойно». Репортаж СТВ о внутренних войсках Беларуси-54

Это прием мы заранее не отрабатывали, как и следующий выход на боевое задание.

«Я служу для того, чтобы знать – мои родные и близкие могут спать спокойно». Репортаж СТВ о внутренних войсках Беларуси-57

После того, как я вместе с группой прошел всю дистанцию, понял: они никогда не оставляют своих.

«Я служу для того, чтобы знать – мои родные и близкие могут спать спокойно». Репортаж СТВ о внутренних войсках Беларуси-60

И чувство локтя – это не просто слова: для них – честь служить рядом друг с другом.

«Я служу для того, чтобы знать – мои родные и близкие могут спать спокойно». Репортаж СТВ о внутренних войсках Беларуси-62

Максим Слиж:
Главное у этих ребят – понимание того, что есть чувство локтя. У тебя есть еще запасные пары глаз, которые тебя всегда прикроют.

«Я служу для того, чтобы знать – мои родные и близкие могут спать спокойно». Репортаж СТВ о внутренних войсках Беларуси-64

Андрей Гриневич, заместитель командира 3 взвода 8 роты специального назначения в/ч 3214:
Я служу для того, чтобы знать, что мои родные и близкие могут спать спокойно, а я занимаюсь правильным делом.

«Я служу для того, чтобы знать – мои родные и близкие могут спать спокойно». Репортаж СТВ о внутренних войсках Беларуси-67

Служить во внутренних войсках престижно. Сегодня это своеобразная кузница кадров для многих силовых структур.

# общество # Фотофакт # Вооруженные силы Республики Беларусь # Максим Слиж # Андрей Гриневич

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