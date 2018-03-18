«Каждый может поделиться родным местом»: в Год малой родины житель Копыси Екатерина Бобрикова снимает видеоролик о своем поселке

Новости Беларуси. В конце февраля 2018 года телеканал СТВ объявил конкурс на лучшее фото или видеозарисовку, посвященную Году родной земли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И уже сегодня десятки работ со всех уголков Беларуси можно посмотреть на нашем сайте. А некоторые авторы еще только приступили к работе. В их числе и Екатерина Бобрикова из Копыси.

Выпускница местной школы вместе с одноклассником решила сделать видео-экскурсию по родному поселку. За работой юной журналистки и оператора наблюдала наша съемочная группа.

Небольшой поселок на юге Витебской области. Живописный, яркий, с богатой историей. Копыси около тысячи лет. Примерно столько же здесь сегодня и местных жителей. И каждый может провести экскурсию по любимому краю.

Екатерина Бобрикова, житель Копыси:

Петровский вал. Во времена Северной войны Петр I здесь останавливался и построил замок. Однако когда была война со шведами, он решил сжечь замок. Потом этот замок не восстанавливался. Позже он вообще разрушился. И остался только вот Петровский вал.

Катя решила свою экскурсию снять на видео, чтобы с ее родным поселком могли познакомиться как можно больше людей, и не только из Беларуси. В кадре – как принято у настоящих журналистов – старожилы.

Валентина Нездерова, житель Копыси:

Здесь до революции было 18 кафельных заводов. Максимов был. Чтобы изразцы готовить, он даже организовал свое производство. И отсюда, из Копыси, забирали помощников, забирали людей, которые умели это делать.

По легенде, изначально Копысь называли Копоть: местные жители славились изумительного качества смолой. Здесь пролегал и путь «из варяг в греки». А 10 лет назад по поручению Президента в поселке, откуда родом и сам Александр Лукашенко, построили стационарный мост.

Анастасия Бут, СТВ:

Мы сейчас находимся на стыке Витебской и Могилевской областей. А еще этот мост соединяет два уютных населенных пункта. По одну сторону Днепра – умудренная опытом Копысь, по другую – молодая Александрия. Именно здесь проходит самый масштабный праздник в Купалье – «Александрия собирает друзей».

До нового моста здесь был понтонный. О том, как люди перебирались с левого берега на правый, в своем сюжете обязательно расскажет Екатерина Бобрикова. Она намерена отправить свою работу на конкурс, объявленный нашим телеканалом в Год малой родины.

Екатерина Бобрикова:

Каждый может поделиться своим родным местом, снять это все, а другой – посмотреть это и, возможно, даже приехать, полюбоваться.

Максим Касперский, житель Копыси:

В Год родной земли каждый человек должен сделать для своего края что-то полезное. Кто-то должен посадить дерево, кто-то сделать искусственное озеро. Может быть, сделать ролик о своем любимом крае, где он живет.