Какая она, современная женщина? В Минске назвали имена победительниц конкурса «Женщина года-2017»

Новости Беларуси. О том, что для белорусских женщин нет ничего не возможного говорили 17 марта в Минске. Во Дворце Республики назвали имена победительниц национального конкурса «Женщина года», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Портрет Евфросиньи Полоцкой на стене Витебского медуниверситета – символ духовности и твердости. Многие студенты ловят себя на мысли, что эти глаза напротив они видят каждый день не только на картине. Одухотворенный взгляд, на самом деле, принадлежит проректору по воспитательной работе. Больше десятка лет назад художник увидел в Ольге Сыродоевой те самые «духовность и культуру». Полотно стало пророческим. Именно так звучит название номинации, в которой педагога признали лучшей в конкурсе «Женщина года».

Ольга Сыродоева, проректор Витебского государственного медицинского университета:

Духовность – это те нравственные, наверное, принципы, которым должен следовать человек хорошо воспитанный, образованный и, вообще, человек, живущий в XXI веке.

Дворец Республики напоминал закулисье конкурса красоты. Но все эти женщины вовсе не сошли с обложек журналов. Они работают в офисах, больницах, фермах, школах. Сегодня по-особенному нарядные, торжественные и слега смущенные, виновницы праздника искренне удивляются такому вниманию.

Про таких, как Лидия Розмысло, в народе говорят «в руках дело горит». У нее и правда все ладно получается. Больше 30 лет она работает на птичнике, хотя по образованию ткачиха. Лидия Владимировна шутит, у нее тут настоящий ясли-сад. Свои дети уже выросли и упорхнули из родного гнезда, а на работе она вновь чувствует себя, в какой-то степени, мамой. На досуге увлекается поэзией, особенно белорусской, легко запоминает стихи. И декламирует их своим пушистым подопечным, как сказку на ночь.

Лидия Розмысло, оператор птицекомплекса СПК «Прогресс-Вертелишки»:

Везде участвуем, где только можно. И танцуем, и поем. Все делаем. Если будет настроение, то и работа спорится. Надо распорядок соблюдать свой, и будешь успевать все. Пораньше встать, попозже лечь – вот и все вопросы.

Меняется мир – меняются женщины. Формула «кухня, дети, церковь» давно потеряла свою актуальность. Активная жизненная позиция, желание сделать мир вокруг лучше. Сегодняшние победительницы именно такие – многогранные и целеустремленные.

Юлия Бешанова, СТВ:

Самые обаятельные, привлекательные и успешные, одним словом, «Женщина года Беларуси». 17 марта во Дворце Республики назвали имена победительниц конкурса, среди обладательниц почетного звания – представительницы самых разных профессий. Всего 42 прекрасные дамы получили почет, признание и подарки.

От бизнес-леди до повелительниц села. Все они разного возраста, профессией и все-таки сидящих в зале дам объединила одна общая черта. Они смогли вычислить свою формулу успеха, которая умножается еще и на женское счастье. Своим трудом, талантом, умением лауреаты добились не только личных успехов, но и внесли свой существенный вклад в благосостояние и развитие всей страны.

Марианна Щеткина, председатель ОО «Белорусский союз женщин»:

Мы говорим постоянно о повышении роли женщины в жизни страны. Это ее роль в профессиональной деятельности, ее роль в деятельности по подъему социально-экономического развития государства. Всегда очень важно понимать, что для женщины очень важна семья, дети, отношения. Для того, чтобы был мир в стране, была стабильность, нужно делать самим что-то.

Победительниц назвали в шести номинациях. Лидерство и успешное руководство – для бизнес-вумен, «материнская слава» – для мам, которые вырастили настоящих героев нашего времени.

Людмила Кривко, мама олимпийского чемпиона по биатлону Ирины Кривко:

Такое в первый раз, что выбрали меня «Женщиной года» и я стала мамой олимпийской чемпионки. Очень волнуюсь, эмоции непередаваемые. Просто даже нет слов.

Лучших из лучших назвали и среди женщин-ученых. Но, пожалуй, самая трогательная номинация объединила тех, кто не жалея собственных сил и времени спасает «чужие жизни».