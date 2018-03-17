«Плакать буду, это точно». Неравнодушная семейная пара из Дятлово спасла раненого лебедя

Новости Беларуси. Трогательная история спасения белого лебедя. Пернатый сам пришёл на частное подворье в Дятлово к супружеской паре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оказалось, он ранен. Хозяева не остались равнодушными и выделили лебедю жилплощадь.

Анатолий Региневич, житель Дятлово:

Один известный поэт, автор и исполнитель, он в своих песнях сравнивал лебедя с ангелом. Вот к нам прилетел ангел. Значит, всё будет хорошо, если прилетел к нам ангел.

Он прилетел неизвестно откуда и как. С повреждённым крылом, травмированной лапой, зимой в самые морозы. Елена Лаврентьева вышла покормить своих гусей – а среди них неожиданный гость.

Елена Лаврентьева, житель Дятлово:

Мы всегда любили животных. У нас вот есть и гуси, и курочки, и кошечки, и свинки, и собачки. Как-то он, наверное, почувствовал, что мы любим животных. Лечили лапу, обрабатывали перекисью, йодом. Сейчас лапа зажила, и слава Богу.

Елена по профессии врач-педиатр. А вот птицу ей довелось лечить впервые. Появился у лебедя и свой угол в сарае, с тёплой подстилкой, едой и мирно хрюкающими соседями. А ещё имя – профессор Лебединский.

Анатолий Региневич:

Жена спать ляжет. Я встаю – ты куда? Я говорю, пойду лебедя посмотрю, как он там среди ночи. Вот так и выходили – чутким контролем и ласковым словом. И если пол лебедя вызывает сомнения, то по возрасту, однозначно: совсем молодой. Ещё даже серый, только шея едва набирает белизну.

Галина Буро, СТВ:

Удивительно, но дикая птица всего за пару недель, стала почти домашней. Не прячется, не шипит и даже идёт на руки. Видимо, таким образом, благодарит людей за своё чудесное спасение. Лебедь, хоть и с трудом, но летать уже может. Скоро с юга прилетят его сородичи, заселят городское озеро. Там место и нашему профессору Лебединскому.