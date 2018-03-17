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«Плакать буду, это точно». Неравнодушная семейная пара из Дятлово спасла раненого лебедя

17 марта 2018 19:18
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Новости Беларуси. Трогательная история спасения белого лебедя. Пернатый сам пришёл на частное подворье в Дятлово к супружеской паре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оказалось, он ранен. Хозяева не остались равнодушными и выделили лебедю жилплощадь.

«Плакать буду, это точно». Неравнодушная семейная пара из Дятлово спасла раненого лебедя-1

«Плакать буду, это точно». Неравнодушная семейная пара из Дятлово спасла раненого лебедя-3

Анатолий Региневич, житель Дятлово: 
Один известный поэт, автор и исполнитель, он в своих песнях сравнивал лебедя с ангелом. Вот к нам прилетел ангел. Значит, всё будет хорошо, если прилетел к нам ангел.  

Он прилетел неизвестно откуда и как. С повреждённым крылом, травмированной лапой, зимой в самые морозы. Елена Лаврентьева вышла покормить своих гусей – а среди них неожиданный гость.

«Плакать буду, это точно». Неравнодушная семейная пара из Дятлово спасла раненого лебедя-6

Елена Лаврентьева, житель Дятлово: 
Мы всегда любили животных. У нас вот есть и гуси, и курочки, и кошечки, и свинки, и собачки. Как-то он, наверное, почувствовал, что мы любим животных. Лечили лапу, обрабатывали перекисью, йодом. Сейчас лапа зажила, и слава Богу.

«Плакать буду, это точно». Неравнодушная семейная пара из Дятлово спасла раненого лебедя-9

«Плакать буду, это точно». Неравнодушная семейная пара из Дятлово спасла раненого лебедя-11

 

«Плакать буду, это точно». Неравнодушная семейная пара из Дятлово спасла раненого лебедя-14

Елена по профессии врач-педиатр. А вот птицу ей довелось лечить впервые. Появился у лебедя и свой угол в сарае, с тёплой подстилкой, едой и мирно хрюкающими соседями. А ещё имя – профессор Лебединский.  

Анатолий Региневич:
Жена спать ляжет. Я встаю – ты куда? Я говорю, пойду лебедя посмотрю, как он там среди ночи.

 Вот так и выходили – чутким контролем и ласковым словом. И если пол лебедя вызывает сомнения, то по возрасту, однозначно: совсем молодой. Ещё даже серый, только шея едва набирает белизну.

«Плакать буду, это точно». Неравнодушная семейная пара из Дятлово спасла раненого лебедя-17

Галина Буро, СТВ:
Удивительно, но дикая птица всего за пару недель, стала почти домашней. Не прячется, не шипит и даже идёт на руки. Видимо, таким образом, благодарит людей за своё чудесное спасение.

 Лебедь, хоть и с трудом, но летать уже может. Скоро с юга прилетят его сородичи, заселят городское озеро. Там место и нашему профессору Лебединскому.

«Плакать буду, это точно». Неравнодушная семейная пара из Дятлово спасла раненого лебедя-20

Анатолий Региневич, житель Дятлово:
Я планирую его занести на руках, не на машине, а на руках, через весь город. И выпустить. Конечно, жалко! Плакать буду, это точно.

И, конечно, будет навещать своего друга каждый день. Супруги его узнают из тысячи – по лапе, где остался след травмы. А на следующий год надеются, что к ним прилетит уже пара белоснежных лебедей.

«Плакать буду, это точно». Неравнодушная семейная пара из Дятлово спасла раненого лебедя-23

«Плакать буду, это точно». Неравнодушная семейная пара из Дятлово спасла раненого лебедя-25

# общество # Человек и животные # Фотофакт # Елена Лаврентьева

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