Александр Лукашенко, посещая войсковую часть 5448 в Минске: Даже в мирное время роль внутренних войск велика

Новости Беларуси. Роль внутренних войск велика в любое время, даже в мирное, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко подчеркнул это во время посещения войсковой части 5448 в Минске.

Глава государства ознакомился с условиями службы и быта военнослужащих: побывал в казарме, учебных классах, в столовой, где попробовал готовящийся обед. Сегодня же Президенту продемонстрировали образцы военной техники и вооружения, формы одежды и экипировки военнослужащих.

Часть 5448 сформирована в 1966 году и с тех пор находится в ежедневной готовности решать комплекс задач: от охраны правопорядка до служебно-боевых действий при чрезвычайных ситуациях.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Всегда настаиваю на том, чтобы военнослужащие внутренних войск несли службу, особенно в городах, особенно в Минске, где разного люду море. И еще важно, когда вы идете по улице и видите патруль (а это эти ребята обеспечивают порядок), вы себя уверенно и спокойно чувствуете, особенно родители с маленькими детьми. Поэтому даже в мирное время роль их велика. Это войска, которые в мирное время выполняют функции по наведению внутреннего порядка в нашей стране. Это войска практически постоянной боевой готовности, как пограничные войска и другие. И в армии есть такие подразделения. Это очень почетная служба.

Ребята и родители их хотят, чтобы сыновья здесь служили (уже и девчонки служат). Поэтому очень важная составляющая наших Вооруженных Сил Республики Беларусь. Они обеспечивают внутреннюю безопасность нашего государства. Это они наводят порядок, это они борются с преступниками, это они помогают и участковым милиционерам, и следователям – всем-всем-всем помогают поставить на место зарвавшихся преступников. Поэтому роль их велика.

Пользусь случаем, я хотел бы их и всех нас поздравить с этим праздником, особенно со 100-летним юбилеем. Целый век – история наших внутренних войск. Хотел бы поздравить с этим большим праздником и поблагодарить их за ту большую роль, которую они играют сегодня в нашем обществе – достаточно мирном, спокойном обществе. Не дай Бог что случится, они, как все, должны обеспечить и внутреннюю безопасность не дай Бог воюющей страны, и воевать на фронте, как раньше говорили. Поэтому этому мы их и учим.