Выступление спецназа и фаер-шоу. Военно-историческая реконструкция прошла на «Линии Сталина»

Новости Беларуси. 100-летию образования внутренних войск посвящается. Военно-историческая реконструкция собрала на «Линии Сталина» сотни зрителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На протяжении всей истории военнослужащие сил специальных операций находились в самых горящих точках. Будь то Великая Отечественная или боевые действия в мирное время. Оказывали помощь пострадавшим в зонах стихийных бедствий.

Для зрителей подготовили программу, в которой были представлены главные этапы создания первых структурных подразделений, соединений и частей. Главным сюрпризом стало выступление отрядов специального назначения, взрывотехников, а также фаер-шоу.

Игорь Шуневич, министр внутренних дел Беларуси:

Я глубоко убежден, что сегодняшняя иллюстрация того времени и возможностей наших бойцов, она исторически перекликается с сегодняшним временем. Преемственность поколений свято чтится в Министерстве внутренних дел и во внутренних войсках. Но этот момент воспитания, демонстрации нашего героического прошлого крайне необходим, и мы активно используем его в повседневной боевой подготовке.