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Выступление спецназа и фаер-шоу. Военно-историческая реконструкция прошла на «Линии Сталина»

17 марта 2018 15:25
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Новости Беларуси. 100-летию образования внутренних войск посвящается. Военно-историческая реконструкция собрала на «Линии Сталина» сотни зрителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выступление спецназа и фаер-шоу. Военно-историческая реконструкция прошла на «Линии Сталина»-1

Выступление спецназа и фаер-шоу. Военно-историческая реконструкция прошла на «Линии Сталина»-3

На протяжении всей истории военнослужащие сил специальных операций находились в самых горящих точках. Будь то Великая Отечественная или боевые действия в мирное время. Оказывали помощь пострадавшим в зонах стихийных бедствий.

Выступление спецназа и фаер-шоу. Военно-историческая реконструкция прошла на «Линии Сталина»-6

Для зрителей подготовили программу, в которой были представлены главные этапы создания первых структурных подразделений, соединений и частей. Главным сюрпризом стало выступление отрядов специального назначения, взрывотехников, а также фаер-шоу.

Выступление спецназа и фаер-шоу. Военно-историческая реконструкция прошла на «Линии Сталина»-9

Игорь Шуневич, министр внутренних дел Беларуси:
Я глубоко убежден, что сегодняшняя иллюстрация того времени и возможностей наших бойцов, она исторически перекликается с сегодняшним временем. Преемственность поколений свято чтится в Министерстве внутренних дел и во внутренних войсках. Но этот момент воспитания, демонстрации нашего героического прошлого крайне необходим, и мы активно используем его в повседневной боевой подготовке.

Выступление спецназа и фаер-шоу. Военно-историческая реконструкция прошла на «Линии Сталина»-12

Выступление спецназа и фаер-шоу. Военно-историческая реконструкция прошла на «Линии Сталина»-14

По традиции, самые благодарные зрители таких реконструкций – дети. Ведь на Линию Сталину в последнее время все чаще приезжают целыми семьями. Внимание подрастающего поколения привлекла выставка образцов современной боевой техники и оружия. Здесь ребята могли себя почувствовать в роли механика-водителя или настоящего разведчика.

Выступление спецназа и фаер-шоу. Военно-историческая реконструкция прошла на «Линии Сталина»-17

# общество # Фотофакт # Игорь Шуневич # Вооруженные силы Республики Беларусь

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