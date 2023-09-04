Беларусь входит в топ-5 стран-экспортёров сыра

Мария Климова, заместитель начальника главного управления перерабатывающей промышленности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

В прошлом году мы произвели более 303 тысяч тонн всех видов сыров – это порядка 1 % от всего мирового объема производства сыра в мире. При этом мы занимаем более 6,7 % от мировой торговли, экспорта сыров. Республика Беларусь – это экспортоориентированная страна, которой есть что предложить странам, где пользуется спросом данная категория товаров. Мы входим в первую пятерку стран-экспортеров наряду с Новой Зеландией, странами ЕС и США. Республика Беларусь в рейтинге заняла за прошлый год по экспорту сыра четвертую позицию.