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Беларусь входит в топ-5 стран-экспортёров сыра

04 сентября 2023 07:51
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Новости Беларуси. Беларусь входит в топ-5 экспортеров сыра наряду с Новой Зеландией, странами ЕС и США. У нас четвертая строка рейтинга, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь входит в топ-5 стран-экспортёров сыра-1

Рынок сыра среди молочных продуктов − это основной сегмент, демонстрирующий рост. А потому, следуя тенденциям мирового развития и увеличения спроса на данный вид продукции, Беларусь наращивает объемы его производства.

Беларусь входит в топ-5 стран-экспортёров сыра-4

Мария Климова, заместитель начальника главного управления перерабатывающей промышленности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
В прошлом году мы произвели более 303 тысяч тонн всех видов сыров – это порядка 1 % от всего мирового объема производства сыра в мире. При этом мы занимаем более 6,7 % от мировой торговли, экспорта сыров. Республика Беларусь – это экспортоориентированная страна, которой есть что предложить странам, где пользуется спросом данная категория товаров. Мы входим в первую пятерку стран-экспортеров наряду с Новой Зеландией, странами ЕС и США. Республика Беларусь в рейтинге заняла за прошлый год по экспорту сыра четвертую позицию.

Беларусь входит в топ-5 стран-экспортёров сыра-7

При производстве сыра – без малого 30 килограммов на человека – каждый белорус, по статистике, потребляет его около 7 килограммов. Таким образом, от всего объема произведенного (более чем 300 тысяч тонн) 85 % отправляется на экспорт.

# Экспорт # Экономика # Фотофакт

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