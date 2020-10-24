«Я реально голосовала за Лукашенко. Я есть, не надо говорить, что нас нет». Пять рассказов участников автопробега

Новости Беларуси. От Минска до Могилева. 24 октября в очередной раз белорусов объединил масштабный автопробег. За мир и единство – основной призыв участников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. От Минска до Могилева. 24 октября в очередной раз белорусов объединил масштабный автопробег. За мир и единство – основной призыв участников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Финальная точка на карте маршрута – восточная столица Беларуси. Могилевчане вышли на улицы под зонтиками, чтобы поприветствовать единомышленников.
Инна Токарева, жительница Могилева:
Я не смогла не показать свою гражданскую позицию. И я реально голосовала за Лукашенко. И я есть. Не надо говорить, что нас нет. Нас много, и я есть. Пусть даже дождь, он мне не помеха, я готова выйти даже в дождь.
К колонне присоединилось еще около 70 машин. В город на Днепре приехали также большими семьями, где сразу несколько поколений готовы выразить преданность своей стране.
Семья Михно из Минска на этот раз взяла с собой бабушку. Наталья Владимировна под большим впечатлением.
Я попробовала первый раз приехать с ними. Они часто ездят. Я попробовала первый раз. Такая погода получилась, но я все равно довольна, что приехала с ними.
Анна Михно, участница автопробега:
Я вот еду с флагом, как флагоносец. Меня берет гордость за то, что я держу этот флаг, а не бело-красно-белый. За сплоченность!
В Могилеве прошла небольшая экскурсия. Первая точка маршрута – парк Подниколье. Здесь для участников автопробега горячий чай и солдатская каша, возможность перевести дух после долгой дороги, покормить детей и пообщаться с друзьями. Многие лица хорошо знакомы.
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Марина Гоман, участница автопробега:
Пришла с работы, после ночной смены. Не спавши сутки, я все равно поехала. Несмотря на свою усталость, я все равно сделала это и поехала, потому что я действительно хочу быть со страной, со своим народом.
Андрей Крючковский, участник автопробега:
Первый пробег – мы с детьми гуляли в парке Челюскинцев, выезжая из парковки, увидели колонну. Это был самый первый автопробег вместе с мотоциклистами. И выезжая из парковки (у нас в машине вот этот флаг), достали его.
– В окно я достала, да, и нас пропустили в колонну, взяли.
– Нас впустили в колонну, и мы доехали до конечной точки и прочувствовали этот дух единства.