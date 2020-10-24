«Я реально голосовала за Лукашенко. Я есть, не надо говорить, что нас нет». Пять рассказов участников автопробега

Новости Беларуси. От Минска до Могилева. 24 октября в очередной раз белорусов объединил масштабный автопробег. За мир и единство – основной призыв участников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Финальная точка на карте маршрута – восточная столица Беларуси. Могилевчане вышли на улицы под зонтиками, чтобы поприветствовать единомышленников.

Инна Токарева, жительница Могилева:

Я не смогла не показать свою гражданскую позицию. И я реально голосовала за Лукашенко. И я есть. Не надо говорить, что нас нет. Нас много, и я есть. Пусть даже дождь, он мне не помеха, я готова выйти даже в дождь.

К колонне присоединилось еще около 70 машин. В город на Днепре приехали также большими семьями, где сразу несколько поколений готовы выразить преданность своей стране. Семья Михно из Минска на этот раз взяла с собой бабушку. Наталья Владимировна под большим впечатлением.

Я попробовала первый раз приехать с ними. Они часто ездят. Я попробовала первый раз. Такая погода получилась, но я все равно довольна, что приехала с ними.

Марина Гоман, участница автопробега:

Пришла с работы, после ночной смены. Не спавши сутки, я все равно поехала. Несмотря на свою усталость, я все равно сделала это и поехала, потому что я действительно хочу быть со страной, со своим народом.