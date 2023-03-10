«Я поняла, что в сутках недостаточно времени». Эта девушка провела один день с мэром, и вот её впечатления

Наука управления или как почувствовать себя руководителем в начале карьеры. Как стать успешным человеком и попасть в золотой кадровый резерв? В Минске продолжается проект «Формула управления столицей», сообщили в программе «Большой город». Амбиции растут, уровень повышается, возможности участников достигают небывалого размаха. Это шанс для активистов молодежного сектора «Белой Руси» лично понаблюдать за работой руководства Мингорисполкома. Екатерина Забенько, СТВ:

Не могу не спросить вас о полученных впечатлениях. Каково это – стать на место мэра Минска?

Дарья Булыга, начальник отдела социальной сферы филиала «Минские тепловые сети» РУП «Минскэнерго»:

Проведя один день с мэром, первое, что я поняла, что в сутках недостаточно времени. У нас был очень плотный график, за время которого мы побывали и на приеме граждан, провели два совещания, побывали на двух стройках, на торжественной церемонии заложения капсулы потомкам при строительстве ГУВД Минска. Конечно, было очень интересно наблюдать за мэром в работе. Очень интересно было вникнуть в сущность управления городом. Руководить зачастую намного сложнее, чем исполнять, поскольку на тебе лежит та самая ответственность за принимаемые решения. Ты контролируешь выполнение того, что делают твои работники. Екатерина Забенько:

Ваши сверстники думают так же? Дарья Булыга:

Мне бы хотелось верить, что мои сверстники мыслят так же, как и я. Наверное, не все. Мои друзья и мое окружение поддерживает меня, гордятся мной. Получила массу звонков, восхищения: как, куда, почему попала, можно ли нам так? Екатерина Забенько:

Это действительно ценный опыт или все-таки больше экскурсия в мир больших перспектив?

Дарья Булыга:

Безусловно, это опыт. Сейчас столица развивается, в ней делается огромное количество работы, чтобы горожане чувствовали себя в ней комфортно. Мне как части организации, которая непосредственно занята в том, чтобы создавать комфорт для минчан, было особенно важно увидеть механизмы управления городом. А вот по поводу экскурсий, побывав целый день с мэром города, действительно, если бы это было возможно, нужно собирать огромные экскурсии с людьми различных возрастов: от школьников и до пенсионеров. И показывать им, чтобы они лично увидели, какой это колоссальный труд. Екатерина Забенько:

Не посеяли ли вы тем самым конкуренцию в рядах молодежного сектора «Белой Руси»? Потому что только 27 человек. Сколько всего у вас участников?

Наталья Воронова, председатель Минской городской организации РОО «Белая Русь»:

Всего в «Белой Руси» в Минской городской организации 46 тысяч, примерно 20 % – это молодежь. Активность молодежи тоже разная. И у нас, приглашая ребят принять участие во встрече с мэром Минска, не было ограничений. Но есть те, которые откликнулись сразу, на встрече присутствовало 100 человек. И именно из 100 человек мы сделали такой интересный отбор. Я хочу сказать, что это не конечная цифра, мы будем дальше продолжать и приглашать ребят. Ни для кого не секрет, что именно «Белая Русь» стала инициатором партийного строительства в нашей стране. Мы уже находимся на стадии обсуждения проекта программы политической партии с рабочим названием «Белая Русь». На этой неделе пройдет площадка в учреждении образования БГЭУ по обсуждению именно со студентами. Она будет в форме игры, которая называется «Лига дебатов», где студентам будет предоставлена возможность проанализировать программу и высказать как положительное мнение, так и отрицательное. То есть это тоже опыт. Мы действительно очень часто работаем с молодежью, потому что нет смысла ругать современную молодежь. Надо взаимодействовать и прислушиваться. Владимир Кухарев: «Мы будем делать все, чтобы вовлекать нашу молодежь в управленческую деятельность» – подробности здесь. Екатерина Забенько:

Вы часто в силу своей работы общаетесь с молодежью. Какая это молодежь? Готовы ли они не только приходить на работу как руководитель и раздавать те же распоряжения, но также встречаться с людьми, выслушивать их, знать об их проблемах, возможно, кому-то лично помочь в решении значимых вопросов? Понимаю, что вы общаетесь с лучшими из них, но тем не менее есть ли будущее?

Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:

У молодежи очень большое будущее. Сегодня молодежь амбициозная в своих планах, мероприятиях, которые они сами организовывают, проводят. То, что мы сегодня видим живой интерес у молодых людей к тому, что предлагается, в первую очередь кем: государственными учреждениями, структурами, организациями, это подхватывается. Это очень важно. Но на сегодня есть задача: хотелось бы, чтобы сама молодежь была организатором, инициатором тех проектов и мероприятий, которые уже сегодня работают, которые можно было бы инициировать и проводить. А мы являлись их опорой, поддержкой в реализации тех программ. Екатерина Забенько:

Все-таки инициативы не хватает у молодежи? Ольга Чемоданова:

Инициатива должна исходить сегодня от молодежи. И мы должны создавать такие условия, чтобы была эта инициатива. Екатерина Забенько:

Может, они боятся свои идеи предлагать? Может, стесняются, думают, что поддержки не будет. Ольга Чемоданова:

Я бы не сказала, что кто-то боится предлагать свои идеи. Вопрос в другом. Скорее, где, кому и в какое время эти идеи предлагать. Второе – понятно, что мы должны учитывать, что сегодня наша молодежь все-таки погружена в интернет. И если живут какими-то новостями, то там, в сети Интернет в первую очередь. Эту площадку мы тоже должны обуздать, освоить, работать там по максимуму, мы не уйдем от этого, но надо понимать, кто на какой платформе и кто чем сегодня живет и занят. В любом случае все, что мы сегодня делаем, в первую очередь направлено на патриотическое воспитание, на любовь к своей родине, к малой родине, к семье.