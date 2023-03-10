Кухарев: «Мы будем делать всё, чтобы вовлекать нашу молодёжь в управленческую деятельность»

Наука управления или как почувствовать себя руководителем в начале карьеры. Как стать успешным человеком и попасть в золотой кадровый резерв? В Минске продолжается проект «Формула управления столицей», сообщили в программе «Большой город». Амбиции растут, уровень повышается, возможности участников достигают небывалого размаха. Это шанс для активистов молодежного сектора «Белой Руси» лично понаблюдать за работой руководства Мингорисполкома. День с мэром, или чему можно научиться, находясь в гуще городских событий? Мы составили компанию молодым специалистам и отправились покорять Мингорисполком.

Екатерина Забенько, СТВ:

Чем же заняться, когда ты мэр Минска? Нет, это не только совещания, личный контроль и посещение важных объектов и мероприятий. Это еще и прием граждан, которых сегодня было уже два. Но также сегодня в графике у председателя Мингорисполкома и посещение строительства студенческих общежитий, строительной площадки реконструкции кинотеатра «Победа», закладка капсулы-послания потомкам и еще ряд важных встреч, на одной из которых мы сегодня тоже побываем. День открытых дверей для молодых специалистов в Мингорисполкоме и администрациях города практически не нарушает привычный уклад, разве что руководители не раздают распоряжений, а превращаются в кураторов и терпеливо и подробно рассказывают гостям о тонкостях своей работы, полностью погружают в свой повседневный график и профессиональные обязанности. Екатерина Забенько:

Вы сказали «да» молодежи, когда они вас попросили, чтобы у них в жизни появился такой замечательный опыт – понаблюдать за работой руководителя. Какой ожидаете результат, делясь профессиональными особенностями главного городского руководителя?

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:

Сегодня мы будем делать все для того, чтобы вовлекать нашу молодежь в управленческую деятельность, знакомиться с управленческой деятельностью, потому что очень много талантливых молодых людей, креативных, которые действительно хотят делать что-то полезное для людей, и мы будем поддерживать эти инициативы. Я думаю, что побывав сегодня у нас в горисполкоме, в администрациях районов, на самых различных мероприятиях они ближе узнают жизнь, чем живет город, какие проблемы, как их надо решать, как решаются эти вопросы. Конечно, ждем, что они пожелают работать и в администрациях районов, и в горисполкоме, будем всячески им в этом оказывать содействие. Екатерина Забенько:

Вы часто работаете с молодежью, как оцениваете их целеустремленность, амбиции, желание работать на благо родной страны, города?

Владимир Кухарев:

Проект «Минская смена» показал, что очень много профессионалов, которые несмотря на свой молодой возраст, уже действительно разбираются во многих вопросах, проблемах, знают, как их решать. Главное – предлагают пути решения этих вопросов, что для нас очень важно. Мы очень много перенимаем и много оказываем содействия в реализации. У нас в этом году свыше 300 молодых людей участвует в проекте «Минская смена». Это очень хороший результат, потому что каждый пришел с идеей, проектами, конкретными предложениями. Думаю, что реализовав их, они еще больше укрепятся в том, что они на правильном пути, делают правильное дело. Наша задача – оказывать им содействие. «Интерес у них сумасшедший». Молодежь провела один день с представителями власти. Вот их впечатления – подробности здесь. Двери администраций Минска и кабинеты руководителей в эти дн открыты для будущих управленцев. Сначала работающая молодежь «Белой Руси» познакомится с графиком городских руководителей, затем сфера интересов расширится до управления крупными предприятиями и организациями.

Надежда Лазаревич, заместитель председателя Мингорисполкома:

Моих два специалиста, которые со мной участвовали уже и в проведении совета «Мотовело», мы сходили в цеха и посмотрели, как это происходит, какие мы принимаем решения, поучаствовали в других совещаниях. Видно, что молодые люди с потенциалом, с горящими глазами. Задают вопросы. О чем это говорит? Это говорит о том, что есть молодые люди, которые мечтают развиваться, хотят занимать в дальнейшем какие-то должностные посты. Я уверена, что у них все получится.

Андрей Пономарев, заместитель директора ГУО «Гимназия № 1 им. Ф. Скорины» Минска:

Побывав сегодня вблизи руководителя города, понимаешь, что те знания, которыми обладал, недостаточные. Мы живем в красивом современном городе, решая свои повседневные задачи, не до конца задумываемся, насколько руководителю непросто создать и обеспечить комфортные условия жизни горожан. Конечно, опыт, полученный сегодня, не забудется никогда. Это ценный урок в деле профессионального развития, роста.