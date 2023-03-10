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Латвийские военные вытеснили в Беларусь трёх беженцев из Афганистана, один из них скончался

10 марта 2023 13:31
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Третью с начала года смерть беженца на латвийском направлении зафиксировали белорусские пограничники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Латвийские военные вытеснили в Беларусь трёх беженцев из Афганистана, один из них скончался-1

Накануне днем в Верхнедвинском районе они заметили группу граждан Афганистана. Как рассказали иностранцы, латвийские военные избивали их, не давали еды и воды. После этого силой заставили ступить на белорусскую землю. Мужчин оставили в лесу, несмотря на то, что один из них находился в тяжелом состоянии. Беженцу оказали первую помощь, однако он скончался до приезда бригады медиков. По предварительной информации, причиной смерти стало переохлаждение.

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# Беженцы # общество # Фотофакт

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