Лукашенко поздравил Си Цзиньпина с избранием и пригласил посетить Беларусь

Президент Беларуси подтвердил готовность прилагать максимум усилий для развития всего комплекса отношений Минска и Пекина. Это Александр Лукашенко особо подчеркнул в поздравлении Си Цзиньпина с единогласным избранием на пост председателя КНР, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сегодняшнее историческое событие является еще одним ярким подтверждением абсолютного доверия китайского народа и ваших колоссальных заслуг во всестороннем развитии Китая в новую эпоху и повышении его роли на международной арене. Глубоко убежден, что под вашим эффективным руководством в русле решений ХХ съезда Коммунистической партии Китая страна достигнет «второй цели столетия» – великого возрождения китайской нации и построения модернизированного социалистического государства.

Также Александр Лукашенко пригласил председателя КНР в удобное для него время посетить Беларусь.