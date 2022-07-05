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Соискатель может пообщаться с несколькими нанимателями. Как часто в Минске проходят мини-ярмарки вакансий?

05 июля 2022 15:40
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Новости Беларуси. С начала года в столице организовано более полусотни мини-ярмарок вакансий, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Соискатель может пообщаться с несколькими нанимателями. Как часто в Минске проходят мини-ярмарки вакансий?-1

За это время почти пять тысяч человек смогли найти работу. Такие площадки – это хорошая возможность получить информацию о трудоустройстве у нанимателя напрямую. Спектр предлагаемых вакансий самый разнообразный.

Соискатель может пообщаться с несколькими нанимателями. Как часто в Минске проходят мини-ярмарки вакансий?-4

Татьяна Подливальчева, начальник отдела управления занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:
Нанимателями предложено около 100 вакансий по различным профессиям и специальностям. Хочу отметить, это такие, как инженер, к примеру, контролер на контрольно-пропускном пункте, сторож, слесарь-сантехник, слесарь-ремонтник, страховой агент. Соискатель, который посещает ярмарку, может одновременно пообщаться с несколькими нанимателями и какой-то для себя сделать вывод. Дальше он обращается в организацию.

Соискатель может пообщаться с несколькими нанимателями. Как часто в Минске проходят мини-ярмарки вакансий?-7

Проходят мини-ярмарки еженедельно по вторникам и четвергам. Желающим найти работу необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, трудовую книжку и документ об образовании.

# Работа в Минске # общество # Татьяна Подливальчева # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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