Соискатель может пообщаться с несколькими нанимателями. Как часто в Минске проходят мини-ярмарки вакансий?

Новости Беларуси. С начала года в столице организовано более полусотни мини-ярмарок вакансий, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

За это время почти пять тысяч человек смогли найти работу. Такие площадки – это хорошая возможность получить информацию о трудоустройстве у нанимателя напрямую. Спектр предлагаемых вакансий самый разнообразный.

Татьяна Подливальчева, начальник отдела управления занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:

Нанимателями предложено около 100 вакансий по различным профессиям и специальностям. Хочу отметить, это такие, как инженер, к примеру, контролер на контрольно-пропускном пункте, сторож, слесарь-сантехник, слесарь-ремонтник, страховой агент. Соискатель, который посещает ярмарку, может одновременно пообщаться с несколькими нанимателями и какой-то для себя сделать вывод. Дальше он обращается в организацию.