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Рентгенологи, наркологи, педиатры. На какие специальности можно получить целевое в медицинский колледж?

05 июля 2022 15:06
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Новости Беларуси. Минский государственный медицинский колледж в 2022 году готов принять 150 абитуриентов, получивших базовое образование, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Также будет идти набор группы, состоящей из слабовидящих детей. А с 6 июля комитет по здравоохранению начинает выдачу целевых направлений для поступления на базе общего среднего образования. Спектр профессий достаточно обширный.

Рентгенологи, наркологи, педиатры. На какие специальности можно получить целевое в медицинский колледж?-1

Елена Богдан, председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома:
Мы будем заключать целевые договоры для последующей работы врачом общей практики и врачом скорой медицинской помощи. На специальность педиатрия для последующей работы врачом-педиатром участковым. Есть место врача нарколога-психиатра. А также места врачей-рентгенологов.

Рентгенологи, наркологи, педиатры. На какие специальности можно получить целевое в медицинский колледж?-4

Особое внимание уделяют и вопросам финансирования отрасли здравоохранения, в том числе закупкам медицинских изделий. Так, например, сроки ремонта дорогостоящего оборудования сократились почти вдвое.

# Государственная политика в области здравоохранения # общество # Елена Богдан # Фотофакт

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