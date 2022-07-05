Рентгенологи, наркологи, педиатры. На какие специальности можно получить целевое в медицинский колледж?

Новости Беларуси. Минский государственный медицинский колледж в 2022 году готов принять 150 абитуриентов, получивших базовое образование, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Также будет идти набор группы, состоящей из слабовидящих детей. А с 6 июля комитет по здравоохранению начинает выдачу целевых направлений для поступления на базе общего среднего образования. Спектр профессий достаточно обширный.

Елена Богдан, председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

Мы будем заключать целевые договоры для последующей работы врачом общей практики и врачом скорой медицинской помощи. На специальность педиатрия для последующей работы врачом-педиатром участковым. Есть место врача нарколога-психиатра. А также места врачей-рентгенологов.