«Я подписал письмо за спорт». Как относятся к спортсменам, которые поддержали Президента?

Сергей Рутенко, председатель Белорусской теннисной федерации: Сложно дать какой-то односторонний ответ. Я могу лишь объяснить это на каких-то примерах. Часто люди сейчас говорят: «Я не верю тому, что говорят по телевизору». Я им задаю вопрос: «А почему вы верите тому, что пишут в интернете?» Хочу найти критерий, по которому вы начинаете менять свое мнение. Либо говорят, если вы уже затронули того, что я поддержал: «Ты подписал провластное письмо». Я говорю: «Я подписал письмо за спорт». Я не скрываю свою позицию, я поддерживаю Президента, его политику. Она мне по духу моему близка. Если это мое мнение, то, почему я не имею права этого сделать? Я акцентирую вещи на том, что было на тот момент два письма: в одном были требования к отставке власти, в другом письме говорилось, что мы спортсмены и мы хотим выступать на спортивных соревнованиях. Когда людям начинаешь открывать глаза на такие вещи или говорить, хотя бы проговаривать, они зачастую реагируют, в худшем случае, говорят: «Ай, ты не понимаешь». Вы знаете, я уже абсолютно спокойно к этому отношусь, потому что 2020 год, что-то похожее я переживал, еще когда я выступал в Словении, когда меня называли предателем родины. То, что я уехал, выступал за другую сборную и так далее, хотя люди абсолютно не разбирались. В те времена, начиная с того момента, они меня и как-то закалили, научили смотреть на людей немножко по-другому.

Сергей Рутенко:

Потом случился 2020 год. Я пристально следил за ситуацией в Украине еще с 2014 года, даже еще раньше – с времен «оранжевого майдана». И все эти моменты, когда ты можешь посмотреть и трезво оценить без эмоций. Потому что часто люди, к сожалению, скатываются на эмоции и не позволяют иметь какое-то равновесие, быть уверенным в том, что я говорю, и быть уверенным в своих поступках. И здесь единственное, что я могу, как вы сказали, посоветовать, хотя крайне не люблю давать никакие советы, попросил бы быть более благоразумными, смотреть на какие-то вещи объективно, даже если они не верят телевидению, все равно посмотреть и выслушать одну и другую точку зрения, и взвесить все. Как пример, мне очень он нравится. Сейчас даже общаюсь, все равно у меня много друзей в Европе, и у меня часто спрашивают, как у вас там ситуация. Потому что там уже таких кошмаров про Беларусь нарассказывали, они думали, что со мной связи вообще не будет. Я им привожу один пример. У меня в момент европейской пандемии было интервью с испанским радио центральным. Они спрашивают, как вы так живете, весь мир закрывается, пандемия, все закрывают, а вы ничего не предпринимаете. Я им объяснил свою точку зрения, говорю: «Ну, посмотрим, прав наш президент с такой политикой или не прав». Вот смотрите, прошло время, буквально прошло три года. Но я не слышал от них, что они признали. Они сейчас на волне и сами заявляют европейские источники массовой информации заявляют о том, что рекордные цифры по заболеваемости, но отменяют все ограничения. И я им задаю вопрос: «Так, вы же тогда говорили, что мы ненормальные или как-то неправильно. Как вы сейчас это оцениваете?» «Нет, подожди, сейчас другая тематика, сейчас не до этого».

Юлия Артюх:

Мы много говорим о том, что спорт вне политики должен быть. Он может быть вообще вне политики?