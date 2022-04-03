«Я подписал письмо за спорт». Как относятся к спортсменам, которые поддержали Президента?
Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Сергей Рутенко, председатель Белорусской теннисной федерации.
Юлия Артюх, СТВ:
Вы же тоже на себе ощутили этот вкус давления, вылитой грязи. 2020 год, подписали провластное письмо, поддержали нашего Президента. Коротенький ликбез, как же противостоять внутренне, как психологически быть сильным, чтобы не поддаваться всем этим гонениям?
Сергей Рутенко, председатель Белорусской теннисной федерации:
Сложно дать какой-то односторонний ответ. Я могу лишь объяснить это на каких-то примерах. Часто люди сейчас говорят: «Я не верю тому, что говорят по телевизору». Я им задаю вопрос: «А почему вы верите тому, что пишут в интернете?» Хочу найти критерий, по которому вы начинаете менять свое мнение. Либо говорят, если вы уже затронули того, что я поддержал: «Ты подписал провластное письмо». Я говорю: «Я подписал письмо за спорт». Я не скрываю свою позицию, я поддерживаю Президента, его политику. Она мне по духу моему близка. Если это мое мнение, то, почему я не имею права этого сделать? Я акцентирую вещи на том, что было на тот момент два письма: в одном были требования к отставке власти, в другом письме говорилось, что мы спортсмены и мы хотим выступать на спортивных соревнованиях. Когда людям начинаешь открывать глаза на такие вещи или говорить, хотя бы проговаривать, они зачастую реагируют, в худшем случае, говорят: «Ай, ты не понимаешь». Вы знаете, я уже абсолютно спокойно к этому отношусь, потому что 2020 год, что-то похожее я переживал, еще когда я выступал в Словении, когда меня называли предателем родины. То, что я уехал, выступал за другую сборную и так далее, хотя люди абсолютно не разбирались. В те времена, начиная с того момента, они меня и как-то закалили, научили смотреть на людей немножко по-другому.
Сергей Рутенко:
Потом случился 2020 год. Я пристально следил за ситуацией в Украине еще с 2014 года, даже еще раньше – с времен «оранжевого майдана». И все эти моменты, когда ты можешь посмотреть и трезво оценить без эмоций. Потому что часто люди, к сожалению, скатываются на эмоции и не позволяют иметь какое-то равновесие, быть уверенным в том, что я говорю, и быть уверенным в своих поступках. И здесь единственное, что я могу, как вы сказали, посоветовать, хотя крайне не люблю давать никакие советы, попросил бы быть более благоразумными, смотреть на какие-то вещи объективно, даже если они не верят телевидению, все равно посмотреть и выслушать одну и другую точку зрения, и взвесить все. Как пример, мне очень он нравится. Сейчас даже общаюсь, все равно у меня много друзей в Европе, и у меня часто спрашивают, как у вас там ситуация. Потому что там уже таких кошмаров про Беларусь нарассказывали, они думали, что со мной связи вообще не будет. Я им привожу один пример. У меня в момент европейской пандемии было интервью с испанским радио центральным. Они спрашивают, как вы так живете, весь мир закрывается, пандемия, все закрывают, а вы ничего не предпринимаете. Я им объяснил свою точку зрения, говорю: «Ну, посмотрим, прав наш президент с такой политикой или не прав». Вот смотрите, прошло время, буквально прошло три года. Но я не слышал от них, что они признали. Они сейчас на волне и сами заявляют европейские источники массовой информации заявляют о том, что рекордные цифры по заболеваемости, но отменяют все ограничения. И я им задаю вопрос: «Так, вы же тогда говорили, что мы ненормальные или как-то неправильно. Как вы сейчас это оцениваете?» «Нет, подожди, сейчас другая тематика, сейчас не до этого».
Юлия Артюх:
Мы много говорим о том, что спорт вне политики должен быть. Он может быть вообще вне политики?
Сергей Рутенко:
Никогда не был. Всегда это пыталось завуалироваться максимально. Все равно страны соревнуются между собой, вы вдумайтесь, например, те же Олимпийские игры. По сути, это соревнования между странами. По сути, это идут медальные зачеты: почему смотрится, какая страна набрала больше медалей, какой гимн чаще прозвучал, какой флаг чаще поднимался? Почему бьют сразу, отстранение флага, гимна, госсимволики? Чтобы вас было не видно и не слышно ни в каком медиапространстве. То есть всегда эта борьба была, она присутствовала, есть и она будет, если спорт будет существовать. А я все-таки верю в то, что он будет существовать, то это всегда будет борьба именно стран, причем как в спортивной сфере, так и в фармакологической, так и в массовой информации — это всегда было, есть и будет, к сожалению. Мне бы очень хотелось, чтобы все эти события не влияли на спорт, но, как вы видите, к сожалению, это невозможно.
«Она всегда присутствовала». Сергей Рутенко о дискриминации в спорте – подробнее здесь.