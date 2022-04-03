«Всё было продумано». В пинском музее рассказали, как немцы уничтожали местных

Новости Беларуси. Дело о геноциде белорусского народа. Главы из него создают не только прокуроры, но и те, кто ничего не забыл, кто не простил, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. В Год исторической памяти мы, белорусы, расставляем точки над i. Деревня Любель-Поль Пинского района – одна из 9 097 населенных пунктов, которые сожгли вместе с жителями во время войны. Почти полторы сотни мирных людей, семьи с детьми, стали жертвами геноцида. Прошлое живет в потомках. Они и расскажут о причинах, почему сердце болит даже годы спустя.

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Пинский район считается родиной партизанского движения в Беларуси. Здесь свирепствовали полицаи, мародерствовали националистические отряды, лютовали фашисты. Больше 60 тысяч мирных граждан расстреляли под Пинском, а в тогдашней Пинской области – почти сто тысяч. 60 сожженных деревень. В болотных топях рождался характер.

Александр Оржеховский, старший научный сотрудник Музея белорусского Полесья:

Геноцид – это целенаправленное, продуманное уничтожение гражданского населения. Не просто так местные пинские эсэсовцы, головорезы решили просто так уничтожить. Все было продумано. Вот конкретно про Пинск, я всегда стараюсь на местных фактах. Уничтожение пинчан – здесь за годы войны было расстреляно 60 тысяч мирных жителей. 6 августа началось, 7-8 августа. Немцы настолько пунктуально все проводили, все было продумано.

А в 1944 году каратели прятали концы в воду. Да так, чтобы и шанса найти места захоронения не осталось.