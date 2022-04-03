Людей заставили нарядиться и сказали, что повезут в Германию. История деревни Любель-Поль, которую сожгли фашисты

Новости Беларуси. Дело о геноциде белорусского народа. Главы из него создают не только прокуроры, но и те, кто ничего не забыл, кто не простил, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. В Год исторической памяти мы, белорусы, расставляем точки над i. Деревня Любель-Поль Пинского района – одна из 9 097 населенных пунктов, которые сожгли вместе с жителями во время войны. Почти полторы сотни мирных людей, семьи с детьми, стали жертвами геноцида. Прошлое живет в потомках. Они и расскажут о причинах, почему сердце болит даже годы спустя. Репортаж Кристины Протосовицкой.

Мы оставили в память потомкам этот крест, оригинал. Он стоял на крыше этой каплички в то время. Закрыть на замок память не получится. Николай Николаевич знает об этом, как никто другой. Небольшая каплица в центре Любель-Поли. Мальчишкой он слышал на этом месте истории выживших пылающей деревни. Бережно внутри хранят оригинальный крест, изрешеченный фашистскими пулями.

На кресте даже остались следы. Здесь с разных сторон. На самом кресте имеются отметины. Они во все стороны палили. «Она неживая уже, уже у нее по лицу кровь идет». Белоруска рассказала, как ее спасли из пылающего дома во время войны – читайте далее.

Глубь белорусского Полесья – цивилизация доберется только вместе с мелиорацией. А прежде Любель-Поль – остров, обвитый болотами и рекой Ясельда. С большой землей соединял Городищенский тракт. По нему немцы отправляли скот из ближайших деревень. А в лесных топях скрывались партизаны. Слух о том, что кто-то напал на немецкий конвой, быстро разошелся по округе. Немцы в отместку окружили деревню.

Николай Жилевич, житель деревни Любель-Поль:

Когда уже слышали, что машина приближается к деревне, естественно, поднимали народ, и народ убегал в лес. Первый раз так и получилось, что деревню не сожгли. Они приехали, посмотрели, что никого нет, и не стали палить. Им нужно было уничтожить именно жителей.

Устали бояться и в роковую ночь мирные жители остались в деревне. 10 июня 1943-го в пять часов утра. Точную дату удалось установить благодаря делу о геноциде белорусского народа. Николай Жилевич:

Говорили, одеться надо красиво, чтобы хорошую одежду надевали. И говорили, что поедете все в Германию. Начали по 5-6 человек заводить в выделенные дома. Там ложили на пол и людей расстреливали. Следующую партию заводили – и опять. После того как дом наполнялся, его поджигали.

Николай Жилевич – внук сожженных жителей и практически единственный, кто знает правдивую историю Любель-Поли. Дом его бабушки и дедушки стал одним из трех, где истребляли людей. А его отца угнали на работы в Германию еще в 1942 году. Уже 4 года Николай Николаевич пишет книгу, чтобы эту правду войны знали. Милиционер в отставке – каждое белое пятно он закрывает архивным подтверждением. Николай Жилевич:

Мы уйдем – больше некому будет рассказывать этому молодому поколению, как здесь происходили события кровавого характера в 1943 году.

Первоначальное число жертв на памятнике оказалось приуменьшенным. В национальном архиве, в документах указывается 140 жертв, с пометкой «25 домов». Большинство составляли семьи с детьми.

По весне, когда распускается сирень, эту могилу в самом центре деревни можно и не заметить. Кладбища как такового в Любель-Поли никогда не было. После трагедии выжившие хоронили близких стихийно. Сегодня можно найти одинокие места захоронения. Николай Жилевич:

Здесь имеется надпись «Покоятся от ига Гитлера Жилевичи. Убиты и спалены. Ада, Елизавета и вся семья». Эта надпись гласит, что 1943 год – они сразу после сожжения деревни были здесь похоронены.

В Любель-Поли сегодня практически нет местных. Разъехались все. Остались дачи, а недавно появилась агроусадьба. Эпиграфом к своей книге Николай Жилевич выбрал фразу «Это нужно не мертвым, это нужно живым». Рукопись должна увидеть свет в Год исторической памяти.