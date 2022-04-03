«Она неживая уже, уже у неё по лицу кровь идёт». Белоруска рассказала, как её спасли из пылающего дома во время войны

Новости Беларуси. Дело о геноциде белорусского народа. Главы из него создают не только прокуроры, но и те, кто ничего не забыл, кто не простил, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. В Год исторической памяти мы, белорусы, расставляем точки над i. Деревня Любель-Поль Пинского района – одна из 9 097 населенных пунктов, которые сожгли вместе с жителями во время войны. Почти полторы сотни мирных людей, семьи с детьми, стали жертвами геноцида. Прошлое живет в потомках. Они и расскажут о причинах, почему сердце болит даже годы спустя.

Кристина Протосовицкая, корреспондент: Любель-Поль восстала из пепла благодаря 10 выжившим. Им удалось сбежать в направлении леса – фашисты как огня остерегались здешних болот. Уже на подходе их заметил один немец. Как вспоминали потом очевидцы, он стрелял в воздух и только приговаривал Schneller, что в переводе с немецкого означает «быстрее».

Мария Лемешевская, выжившая деревни Любель-Поль:

«Там твоя дочка в жите плачет!» Он кажа: «Как плачет? Я ее уже выбросил, она неживая уже, уже у нее по лицу кровь идет». Но все-таки отец сжалился, вернулся и меня забрал.

А ведь ей был всего год. Мария Лемешевская – одна из немногих выживших в огне карателей. Отец спас малышку через крышу уже пылающего дома. В нем же она лишилась мамы, двух сестер и брата. Спустя три года выжившие вернутся на свою землю, зная и помня каждый день цену, которую пришлось заплатить.