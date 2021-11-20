Турчин: с декабря солдаты-срочники могут на безвозмездной основе пользоваться нашими спортобъектами

Новости Беларуси. Торжественная церемония принятия присяги военнослужащими нового пополнения. 20 ноября в большинстве частей и подразделений белорусской армии на глазах у своих самых дорогих и близких срочники произнесли главные слова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поддерживать физическую форму бойцы смогут не только на территории военных частей, но и в свободное от службы время. Солдаты-срочники с декабря смогут бесплатно посещать спортобъекты Минской области.

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:

Я просто уверен, что такая совместная работа Вооруженных Сил, местной власти, безусловно, дает свой результат. У нас много спортивных объектов, мы строим бассейны, у нас много их функционирует. И, на мой взгляд, было бы, наверное, неплохо, это решение мы приняли, чтобы буквально с декабря именно солдаты-срочники могли на безвозмездной основе пользоваться нашими объектами. Помимо того чтобы они вышли настоящими мужчинами, было бы неплохо, чтобы они все умели плавать. И это тоже, наверное, в жизни им будет большим плюсом.