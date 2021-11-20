Прямой эфир

Турчин: с декабря солдаты-срочники могут на безвозмездной основе пользоваться нашими спортобъектами

20 ноября 2021 18:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Торжественная церемония принятия присяги военнослужащими нового пополнения. 20 ноября в большинстве частей и подразделений белорусской армии на глазах у своих самых дорогих и близких срочники произнесли главные слова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Турчин: с декабря солдаты-срочники могут на безвозмездной основе пользоваться нашими спортобъектами-1

Поддерживать физическую форму бойцы смогут не только на территории военных частей, но и в свободное от службы время. Солдаты-срочники с декабря смогут бесплатно посещать спортобъекты Минской области.  

Турчин: с декабря солдаты-срочники могут на безвозмездной основе пользоваться нашими спортобъектами-4

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:
Я просто уверен, что такая совместная работа Вооруженных Сил, местной власти, безусловно, дает свой результат. У нас много спортивных объектов, мы строим бассейны, у нас много их функционирует. И, на мой взгляд, было бы, наверное, неплохо, это решение мы приняли, чтобы буквально с декабря именно солдаты-срочники могли на безвозмездной основе пользоваться нашими объектами. Помимо того чтобы они вышли настоящими мужчинами, было бы неплохо, чтобы они все умели плавать. И это тоже, наверное, в жизни им будет большим плюсом.  

«Жду лучшего от этого дня». Клятву на верность Родине произнесли более 6800 военнослужащих. Читайте здесь.  

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Александр Турчин # Карина Верховцева # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Пустовой: «Польский ядовитый газ действует не только на здоровье, но и на свободу слова европейских медиа»
20 ноября 2021 18:43

Пустовой: «Польский ядовитый газ действует не только на здоровье, но и на свободу слова европейских медиа»

«До сих пор не могу с мечтой о небе расстаться». Белорус рассказал, как посвятил жизнь авиамоделизму
20 ноября 2021 18:24

«До сих пор не могу с мечтой о небе расстаться». Белорус рассказал, как посвятил жизнь авиамоделизму

«Милосердие в душе каждого». Шевцов о поддержке беженцев белорусами
20 ноября 2021 18:06

«Милосердие в душе каждого». Шевцов о поддержке беженцев белорусами