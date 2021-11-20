Петришенко о фестивале «Лiстапад»: Мы хотим, чтобы наш кинофестиваль внёс свою лепту, чтобы люди стали добрее

Новости Беларуси. 20 ноября начался Минский международный кинофестиваль «Лiстапад». В афише – 99 картин практически из полусотни стран. При этом заявок пришло свыше 300. География форума в 2021 году расширяется. Это и давние друзья Беларуси, а также страны Западной и Центральной Европы, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии. Участников 27-го по счету кинофестиваля «Лістапад» с открытием форума поздравил Президент Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:

Заявлено впервые за последнее время рекордное число стран, 54 страны. Максимально было 50, в этом году 54. Замечательный слоган: кино – симфония – единство. В наше бурное время с учетом тех аспектов, которые связаны с пандемией и ограничительными мерами, нам этой симфонией единства с учетом разделения границ ограничениями, нам этого не хватает. Мы, взяв такой слоган, как симфония – единство, это созвучие, это красота звучания, поэтому мы хотим, чтобы наш кинофестиваль внес свою лепту, чтобы люди стали добрее.

Читайте также:

«Это молодость, зрелость и большая радость». Народная артистка России Ирина Егорова о фестивале «Лiстапад»

Александр Ефремов побывал на открытии фестиваля «Лiстапад». Вот что он рассказывает

«Представят 99 лучших фильмов со всего мира». В Минске стартовал 27-й кинофестиваль «Лiстапад»