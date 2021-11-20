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В ВОЗ заявили, что готовы закрыть любые потребности Беларуси, чтобы не допустить вспышку COVID среди беженцев

20 ноября 2021 20:00
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Новости Беларуси. Четвертая волна коронавируса в Беларуси идет на спад. Стационары возвращаются к работе в плановом режиме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ВОЗ заявили, что готовы закрыть любые потребности Беларуси, чтобы не допустить вспышку COVID среди беженцев-1

К слову, COVID под контролем и в лагере беженцев. Представители ВОЗ сегодня, 20 ноября, заявили, что готовы «закрыть любые потребности» Беларуси, чтобы не допустить вспышку среди людей, ждущих решения от ЕС. В нашей стране начала работу миссия Всемирной организации здравоохранения.

# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Фотофакт

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