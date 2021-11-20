«Растроганы были до глубины души». Показываем, чем удивили зрителей на «Линии Сталина» во время реконструкции боя

Новости Беларуси. Выставка вооружения и техники, выступление оркестра и историческая реконструкция боя. На «Линии Сталина» отметили День артиллериста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подробности в материале Константина Герцева.

С форсирования реки Проня в 1943 году начиналось освобождение Беларуси. 20 ноября реконструкция именно этой операции стала кульминацией празднования Дня артиллериста на «Линии Сталина».

Александр Метла, исполнительный директор Историко-культурного комплекса «Линия Сталина»:

Мы празднуем День ракетных войск и артиллерии, который был 19 ноября. В честь Сталинградской битвы, начала, операции «Уран» был этот праздник сделан. В принципе, до сих пор его празднуют в СНГ. Сценарий все узнают перед мероприятием. Мы приблизительно с 11 до 13 мы его объясняем, потом делаем прогон один без техники и потом уже делаем. Оно как на войне получается. За счет связи, в принципе, идет управление отдельными единицами – бронетехникой или подразделениями бойцов – реконструкторы или солдаты 120-ки, обозначают на поле боя. И мы делаем вот эту тактическую обстановку.

Десятки реконструкторов, сотни выстрелов и море эмоций. Как утверждают сами артиллеристы, дня них организация такого праздника – очередная возможность показать белорусам: нам есть чем гордиться и что защищать. А зрители, не стесняясь, отвечают взаимностью.

Михаил Кошкин:

Часто здесь бываю, постоянно приезжали в силу обстоятельств – надо было экскурсии кому-то проводить. Но как-то не получалось. А тут с внуком на выходные. Очень хороший момент, надо показать, рассказать про историю, чтобы смотрел, помнил.

Сергей Богданов:

У меня восхитительные, грандиозные впечатления. Я всегда поражаюсь этим событием, которое здесь делали, с глубокой благодарностью отношусь к тем людям, которые вообще это все проводят и организуют. Сегодняшний день настолько сложный, настолько трудно, но они это делают. Это очень нужное и важное дело для всех, особенно для молодежи. Мальчишки, девчонки, которые приехали, они сегодня здесь с самого утра. Они были на экскурсии и в завершении посмотрели реконструкцию. Многие из них растроганы были до глубины души.