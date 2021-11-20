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«Растроганы были до глубины души». Показываем, чем удивили зрителей на «Линии Сталина» во время реконструкции боя

20 ноября 2021 20:05
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Новости Беларуси. Выставка вооружения и техники, выступление оркестра и историческая реконструкция боя. На «Линии Сталина» отметили День артиллериста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подробности в материале Константина Герцева.

«Растроганы были до глубины души». Показываем, чем удивили зрителей на «Линии Сталина» во время реконструкции боя-1

«Растроганы были до глубины души». Показываем, чем удивили зрителей на «Линии Сталина» во время реконструкции боя-3

С форсирования реки Проня в 1943 году начиналось освобождение Беларуси. 20 ноября реконструкция именно этой операции стала кульминацией празднования Дня артиллериста на «Линии Сталина».

«Растроганы были до глубины души». Показываем, чем удивили зрителей на «Линии Сталина» во время реконструкции боя-6

Александр Метла, исполнительный директор Историко-культурного комплекса «Линия Сталина»:
Мы празднуем День ракетных войск и артиллерии, который был 19 ноября. В честь Сталинградской битвы, начала, операции «Уран» был этот праздник сделан. В принципе, до сих пор его празднуют в СНГ.

Сценарий все узнают перед мероприятием. Мы приблизительно с 11 до 13 мы его объясняем, потом делаем прогон один без техники и потом уже делаем. Оно как на войне получается. За счет связи, в принципе, идет управление отдельными единицами – бронетехникой или подразделениями бойцов – реконструкторы или солдаты 120-ки, обозначают на поле боя. И мы делаем вот эту тактическую обстановку.

«Растроганы были до глубины души». Показываем, чем удивили зрителей на «Линии Сталина» во время реконструкции боя-9

«Растроганы были до глубины души». Показываем, чем удивили зрителей на «Линии Сталина» во время реконструкции боя-11

Десятки реконструкторов, сотни выстрелов и море эмоций. Как утверждают сами артиллеристы, дня них организация такого праздника – очередная возможность показать белорусам: нам есть чем гордиться и что защищать. А зрители, не стесняясь, отвечают взаимностью.

«Растроганы были до глубины души». Показываем, чем удивили зрителей на «Линии Сталина» во время реконструкции боя-14

Михаил Кошкин:
Часто здесь бываю, постоянно приезжали в силу обстоятельств – надо было экскурсии кому-то проводить. Но как-то не получалось. А тут с внуком на выходные. Очень хороший момент, надо показать, рассказать про историю, чтобы смотрел, помнил.

«Растроганы были до глубины души». Показываем, чем удивили зрителей на «Линии Сталина» во время реконструкции боя-17

Сергей Богданов:
У меня восхитительные, грандиозные впечатления. Я всегда поражаюсь этим событием, которое здесь делали, с глубокой благодарностью отношусь к тем людям, которые вообще это все проводят и организуют. Сегодняшний день настолько сложный, настолько трудно, но они это делают. Это очень нужное и важное дело для всех, особенно для молодежи. Мальчишки, девчонки, которые приехали, они сегодня здесь с самого утра. Они были на экскурсии и в завершении посмотрели реконструкцию. Многие из них растроганы были до глубины души.

«Растроганы были до глубины души». Показываем, чем удивили зрителей на «Линии Сталина» во время реконструкции боя-20

Это мероприятие давно стало ежегодным, но зрелищности от этого меньше не стало. Артиллеристы скажут: без нас не было бы ни одной победы, реконструкторы добавят: мы только рады показать правду тех дней. Но вместе они уверены, что и в 2022 году достойно отметят этот праздник, но уже 80-летний юбилей.

# Великая Отечественная война # общество # Константин Герцев # Александр Метла # Михаил Кошкин # Сергей Богданов # Фотофакт

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