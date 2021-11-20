«Жду лучшего от этого дня». Клятву на верность Родине произнесли более 6800 военнослужащих

Новости Беларуси. Торжественная церемония принятия присяги военнослужащими нового пополнения. 20 ноября в большинстве частей и подразделений белорусской армии на глазах у своих самых дорогих и близких срочники произнесли слова главной военной клятвы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После ритуала приведения нового пополнения к военной присяге на плечи новоиспеченных военнослужащих легла священная обязанность – хранить мир и спокойствие в нашей стране. Сегодня клятву на верность Родине произнесли более 6 800 военнослужащих, призванных на срочную военную службу и службу в резерве. Из них более 2 400 человек – в 72-м гвардейском объединенном учебном центре подготовки прапорщиков и младших специалистов. В крупнейшем учебном соединении Вооруженных Сил в торжественных мероприятиях принял участие министр обороны.

Константин Симага, военнослужащий:

Ощущения положительные. Я полностью готов, сконцентрирован и жду лучшего от этого дня. Около месяца назад я прибыл в расположение воинской части и постепенно проходил курс молодого бойца. Я думаю, что я с успехом его прошел и полностью готов к принятию военной присяги.

Сергей Шевцов, военнослужащий:

Настроение боевое, все ребята собраны. Уверен, что сегодня не оплошаем, не упадем в грязь лицом, красиво пройдем, это самое важное. И все ребята, думаю, достойно смогут принять присягу. Нравится здесь находиться, очень дисциплину хорошо подтянул в первую очередь. И надеюсь, что дальше смогу с мужеством состоять в Силах Вооруженных, защищать свою страну.