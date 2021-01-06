«Я плакал от радости». Что рассказывают родители малыша, который стал первым белорусом в 2021 году?
Новости Беларуси. Первый белорус 2021 года 6 января вновь оказался на первых полосах газет и в телевизионных эфирах. Спустя неделю после появления на свет мальчик Рома впервые покинул больничные стены и отправился домой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Правда, выписка прошла не совсем обычно: помимо бабушек и дедушек, многочисленных журналистов, в гости к малышу приехал министр и привез подарки от самого Президента.
Виктор Пралич наблюдал за торжественной встречей.
То, что первая встреча молодой мамы с мужем и родными будет под вспышки фото- и видеокамер, семья Жоровых не могла предполагать. Появление Ромы на свет – так назвали малыша – ожидали в первых числах января, но что в первую минуту 2021 года – стало приятной неожиданностью.
Диана Жорова, жительница Орши:
Я хотела отпраздновать с девочками в палате, но не получилось у меня так. Начал живот болеть. Сын тоже хотел встретить Новый год, оказывается. Конечно, спасибо большое всем врачам и акушеркам, благодарность за такие легкие роды, вот за пять минут примерно.
Иван Жоров, житель Орши:
Я плакал от радости. Я звонил и сестре, и родным, всем позвонил. Они тоже сказали: «Нам все равно на Новый год этот, у нас родился племянник». Кто-то тетей, кто-то дядей стал. Все рады были.
«Он тоже хотел встретить Новый год». Родителям первого белоруса, который родился в 2021, вручили подарки от Президента
На выписку первенца не только в семье, но и в стране с поздравлениями и подарками от Президента страны приехал министр здравоохранения Дмитрий Пиневич. Кстати, для Витебского областного роддома и ведомства это уже новогодняя традиция. Не оставили без внимания такое событие и местные власти, а также футбольный клуб.
Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:
Самое основное, конечно же, – мы привезли самые добрые слова от главы нашего государства Александра Григорьевича Лукашенко. И, конечно же, с напутствиями, пожеланиями и подарками. Это семейный праздник, только он для всей нашей большой семьи – для всего нашего народа. Поздравляем первенца, который родился самый первый.
Витебский областной родильный дом работает в режиме ковидного госпиталя с середины ноября. Будущие мамы, которым диагностировали коронавирусную инфекцию, приезжают сюда со всего региона. Так случилось и с мамой Ромы. Сам мальчик родился здоровым. И это не исключение для белорусских медиков, а правило во время пандемии.
Елена Леонович, главный врач Витебского областного клинического родильного дома:
Женщины находятся в роддоме достаточно тяжелые, находятся с малышами. Нужно выбрать к каждой женщине индивидуальный подход, назначить индивидуальное лечение, чтобы мы могли сохранить и маму, и малыша. Чтобы, как сегодня, не глядя на то, что они попали, как говорится, в неприятную ситуацию для себя (конечно, это волнительно), чтобы уходили счастливыми, со здоровыми малышами на руках.
Без внимания со стороны государства в новогодние и рождественские дни не остается ни один ребенок нашей страны.
Виктор Пралич, корреспондент:
Именно для этого по всей Беларуси и был запущен марафон с таким простым названием «Наши дети». Благотворительная акция хоть и повзрослела (ей 25 лет), но не проходит мимо домов, где раздается детский смех.
Нас немного – всего около 9,5 миллиона человек. И дети – наше главное богатство, потому внимание к каждому малышу с рождения. Выхаживаем малюток с экстремально низким весом, всячески помогаем тем, кого оставили родители – окружаем ребят заботой и любовью в детских домах семейного типа.
В то же время под особым контролем государства и благополучие семей с детьми. А здесь масса бонусов – от оплачиваемого декретного отпуска до трех лет (и это тоже наше преимущество) до семейного капитала, которому в начале 2020 года дали новую жизнь. И, конечно, здоровье детей во все времена было государственным приоритетом. Здесь вспомним душевную, почти семейную беседу накануне Нового года в уникальной детской клинике в Боровлянах.
Александр Лукашенко поздравил с Новым годом маленьких пациентов РНПЦ детской онкологии
И еще один бонус для тех, кто хочет стать родителями – речь об ЭКО. Репродуктивная медицина – вещь недешевая. С начала 2021 года белорусским семьям государство предлагает одну бесплатную попытку. И такие инвестиции, очевидно, кого-то сделают счастливее.