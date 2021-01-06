«Я плакал от радости». Что рассказывают родители малыша, который стал первым белорусом в 2021 году?

Новости Беларуси. Первый белорус 2021 года 6 января вновь оказался на первых полосах газет и в телевизионных эфирах. Спустя неделю после появления на свет мальчик Рома впервые покинул больничные стены и отправился домой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правда, выписка прошла не совсем обычно: помимо бабушек и дедушек, многочисленных журналистов, в гости к малышу приехал министр и привез подарки от самого Президента. Виктор Пралич наблюдал за торжественной встречей. То, что первая встреча молодой мамы с мужем и родными будет под вспышки фото- и видеокамер, семья Жоровых не могла предполагать. Появление Ромы на свет – так назвали малыша – ожидали в первых числах января, но что в первую минуту 2021 года – стало приятной неожиданностью.

Диана Жорова, жительница Орши:

Я хотела отпраздновать с девочками в палате, но не получилось у меня так. Начал живот болеть. Сын тоже хотел встретить Новый год, оказывается. Конечно, спасибо большое всем врачам и акушеркам, благодарность за такие легкие роды, вот за пять минут примерно. Иван Жоров, житель Орши:

Я плакал от радости. Я звонил и сестре, и родным, всем позвонил. Они тоже сказали: «Нам все равно на Новый год этот, у нас родился племянник». Кто-то тетей, кто-то дядей стал. Все рады были. «Он тоже хотел встретить Новый год». Родителям первого белоруса, который родился в 2021, вручили подарки от Президента На выписку первенца не только в семье, но и в стране с поздравлениями и подарками от Президента страны приехал министр здравоохранения Дмитрий Пиневич. Кстати, для Витебского областного роддома и ведомства это уже новогодняя традиция. Не оставили без внимания такое событие и местные власти, а также футбольный клуб.

Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:

Самое основное, конечно же, – мы привезли самые добрые слова от главы нашего государства Александра Григорьевича Лукашенко. И, конечно же, с напутствиями, пожеланиями и подарками. Это семейный праздник, только он для всей нашей большой семьи – для всего нашего народа. Поздравляем первенца, который родился самый первый. Витебский областной родильный дом работает в режиме ковидного госпиталя с середины ноября. Будущие мамы, которым диагностировали коронавирусную инфекцию, приезжают сюда со всего региона. Так случилось и с мамой Ромы. Сам мальчик родился здоровым. И это не исключение для белорусских медиков, а правило во время пандемии.

Елена Леонович, главный врач Витебского областного клинического родильного дома:

Женщины находятся в роддоме достаточно тяжелые, находятся с малышами. Нужно выбрать к каждой женщине индивидуальный подход, назначить индивидуальное лечение, чтобы мы могли сохранить и маму, и малыша. Чтобы, как сегодня, не глядя на то, что они попали, как говорится, в неприятную ситуацию для себя (конечно, это волнительно), чтобы уходили счастливыми, со здоровыми малышами на руках. Без внимания со стороны государства в новогодние и рождественские дни не остается ни один ребенок нашей страны.

Виктор Пралич, корреспондент:

Именно для этого по всей Беларуси и был запущен марафон с таким простым названием «Наши дети». Благотворительная акция хоть и повзрослела (ей 25 лет), но не проходит мимо домов, где раздается детский смех. Нас немного – всего около 9,5 миллиона человек. И дети – наше главное богатство, потому внимание к каждому малышу с рождения. Выхаживаем малюток с экстремально низким весом, всячески помогаем тем, кого оставили родители – окружаем ребят заботой и любовью в детских домах семейного типа.