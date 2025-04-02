Новости по тегу #Елена Леонович

521 граждан Российской Федерации родился в Витебске.
Декабрь 2020-го. Витебский областной роддом. Разгар пандемии. Президент приезжает лично посмотреть, как здесь налажена работа по борьбе с ковидом. Во время встречи с неожиданной, но весьма важной просьбой к Александру Лукашенко обращается главврач.
«Все замечания, которые делаются, всегда делаются абсолютно справедливо».
«Мы пошли в отделение реанимации, где находились мамы. И он пошел к самым тяжелым женщинам. Конечно, это была поддержка».
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