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Новости по тегу #Елена Леонович

Это были лучшие роды в жизни! Почему россиянки едут в белорусские роддома
02 апреля 2025 16:20

Это были лучшие роды в жизни! Почему россиянки едут в белорусские роддома

К чему привёл тет-а-тет с Лукашенко? Главврач роддома о визите Президента в «красную» зону
06 марта 2025 16:30

К чему привёл тет-а-тет с Лукашенко? Главврач роддома о визите Президента в «красную» зону

Обидно, что Президент должен обращать внимание на моменты, где просто нужно убрать и отмыть – Елена Леонович
06 марта 2025 16:22

Обидно, что Президент должен обращать внимание на моменты, где просто нужно убрать и отмыть – Елена Леонович

Не человек, а человечище! Главврач витебского роддома о Лукашенко
06 марта 2025 16:16

Не человек, а человечище! Главврач витебского роддома о Лукашенко

Главврач витебского роддома: наша система родовспоможения является визитной карточкой Беларуси
06 января 2023 17:40

Главврач витебского роддома: наша система родовспоможения является визитной карточкой Беларуси

«Всё, что со мной произошло – это просто чудо. И без помощи врачей я бы никак». Молодая мама провела на ИВЛ 16 дней
13 января 2022 19:19

«Всё, что со мной произошло – это просто чудо. И без помощи врачей я бы никак». Молодая мама провела на ИВЛ 16 дней

Ковид дал осложнения. Замглавврача Витебского роддома о лечении молодой мамы с пневмонией
13 января 2022 19:18

Ковид дал осложнения. Замглавврача Витебского роддома о лечении молодой мамы с пневмонией

«Процесс непредсказуемый». Где в новогоднюю ночь рождается больше детей?
29 декабря 2021 17:29

«Процесс непредсказуемый». Где в новогоднюю ночь рождается больше детей?

Что необычное случается в новогоднюю ночь в роддомах? Истории акушеров
29 декабря 2021 17:16

Что необычное случается в новогоднюю ночь в роддомах? Истории акушеров

«У нас три мальчика и три девочки теперь». Белоруска выписалась из роддома и рассказала о жизни своей семьи
10 марта 2021 15:16

«У нас три мальчика и три девочки теперь». Белоруска выписалась из роддома и рассказала о жизни своей семьи

«Желаем всем женщинам счастья». В роддоме Витебска поздравили будущих мам с 8 Марта
07 марта 2021 16:34

«Желаем всем женщинам счастья». В роддоме Витебска поздравили будущих мам с 8 Марта

«Я плакал от радости». Что рассказывают родители малыша, который стал первым белорусом в 2021 году?
06 января 2021 18:32

«Я плакал от радости». Что рассказывают родители малыша, который стал первым белорусом в 2021 году?