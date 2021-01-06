«Он тоже хотел встретить Новый год». Родителям первого белоруса, который родился в 2021, вручили подарки от Президента

Новости Беларуси. Первенец в семье и стране. Родителей малыша, который первым в новом году появился на свет, поздравляли 6 января в Витебске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подарки от главы государства маленькому белорусу вручил министр здравоохранения.

Роман – так назвали малыша – родился аккурат под бой курантов. Встречать маленького родственника в роддом приехала большая компания из Орши, где и проживают новоиспеченные родители. Ранее у мамы первенца диагностировали коронавирусную инфекцию, потому помощь ей оказывали в Витебском областном роддоме, который работает сейчас как ковидный госпиталь. Сейчас и мама, и малыш чувствуют себя хорошо.

Диана Жорова, жительница Орши:

Он тоже хотел встретить Новый год, оказывается. Ну и все были рады. Родственникам сообщили, тоже все были рады. Вообще не ожидали.

Иван Жоров, житель Орши:

Я плакал от радости. Я звонил и сестре, и родным, всем позвонил. Они тоже сказали: «Нам все равно на Новый год этот, у нас родился племянник». Кто-то тетей, кто-то дядей стал. Все рады были.

Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:

Полностью была излечена инфекция коронавирусная, ребенок не заболел, как у нас происходит в тотальном количестве случаев, почти в абсолютном количестве случаев. И сегодня они здоровенькие с папами, с бабушками, с прабабушками, с дедушками уехали домой.