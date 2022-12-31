Лукашенко поздравил мировых лидеров с Новым годом

Новости Беларуси. Александр Лукашенко поздравил зарубежных лидеров с новогодними праздниками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Список достаточно внушительный: это руководство России, лидеры стран СНГ, видные общественные, творческие и религиозные деятели Содружества.

Поздравления адресованы главам других стран в различных регионах мира, руководителям международных организаций. В свою очередь Президент Беларуси также принимает многочисленные новогодние поздравления. Они уже поступили от лидеров России, Китая, Казахстана, Азербайджана, Армении, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Кыргызстана, ОАЭ, Вьетнама, Кувейта, Палестины, Монголии, руководства международных организаций и известных деятелей.