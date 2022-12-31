Прямой эфир

Лукашенко поздравил мировых лидеров с Новым годом

31 декабря 2022 18:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Александр Лукашенко поздравил зарубежных лидеров с новогодними праздниками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Список достаточно внушительный: это руководство России, лидеры стран СНГ, видные общественные, творческие и религиозные деятели Содружества.

Лукашенко поздравил мировых лидеров с Новым годом-1

Поздравления адресованы главам других стран в различных регионах мира, руководителям международных организаций. В свою очередь Президент Беларуси также принимает многочисленные новогодние поздравления. Они уже поступили от лидеров России, Китая, Казахстана, Азербайджана, Армении, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Кыргызстана, ОАЭ, Вьетнама, Кувейта, Палестины, Монголии, руководства международных организаций и известных деятелей.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Новый год # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Подарки понравились». Как Белорусский детский фонд исполняет мечты?
31 декабря 2022 17:48

«Подарки понравились». Как Белорусский детский фонд исполняет мечты?

До скольки будет работать метро и где можно отдохнуть в Минске
31 декабря 2022 17:39

До скольки будет работать метро и где можно отдохнуть в Минске

«Мужчина как-то на 200 рублей мишуры набрал новогодней». Что покупают белорусы в канун Нового года?
31 декабря 2022 17:34

«Мужчина как-то на 200 рублей мишуры набрал новогодней». Что покупают белорусы в канун Нового года?