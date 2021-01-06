Александр Лукашенко: пусть радость Рождества подарит всем торжество сбывшихся надежд

Новости Беларуси. Православные христиане 6 января празднуют Рождественский сочельник. Верующих с наступающим Рождеством Христовым поздравил Президент Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Православные христиане 6 января празднуют Рождественский сочельник. Верующих с наступающим Рождеством Христовым поздравил Президент Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В светлые праздничные дни простое общение с родными людьми согревает нас теплом семейного очага, укрепляет веру в лучшее будущее, наделяет энергией для многих добрых дел, объединяет и делает сильнее перед лицом любых испытаний. Пусть радость Рождества подарит всем торжество сбывшихся надежд, взаимопонимания и любви в нашем общем доме.
Поздравление митрополита Вениамина можно увидеть здесь.