Александр Лукашенко: пусть радость Рождества подарит всем торжество сбывшихся надежд

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В светлые праздничные дни простое общение с родными людьми согревает нас теплом семейного очага, укрепляет веру в лучшее будущее, наделяет энергией для многих добрых дел, объединяет и делает сильнее перед лицом любых испытаний. Пусть радость Рождества подарит всем торжество сбывшихся надежд, взаимопонимания и любви в нашем общем доме.

Поздравление митрополита Вениамина можно увидеть здесь.