О Рождестве, коронавирусе и о том, что церковь должна делать для мира в стране. Рассказывает митрополит Вениамин

Новости Беларуси. Программа «Тайные пружины политики 2.0» в гостях у владыки митрополита Вениамина, Патриаршего Экзарха всея Беларуси. Григорий Азаренок, корреспондент:

Благословите, владыка. Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

Господь да благословит.

Больше воспоминаний о Рождестве у меня связано с Жировичским монастырем Григорий Азаренок:

Мы с вами беседуем накануне Рождества. Наверное, это самый теплый праздник именно для христианских детей. Он связан с приходом в мир Спасителя. Скажите, а вы помните свое первое сознательное Рождество? Может быть, самые теплые воспоминания. Митрополит Вениамин:

Больше воспоминаний о Рождестве у меня связано с Жировичским монастырем, потому что там у меня получалось во всей полноте прочувствовать, что такое Рождество. В детские годы больше Рождество ассоциировалось с Новым годом. Рождество, можно сказать, даже сознательно перебивалось светским Новым годом. Поэтому такие воспоминания.

Григорий Азаренок:

А какое было ощущение в монастыре? Вы сказали, самые яркие, теплые воспоминания. Митрополит Вениамин:

Осознание большого торжества, величия этого праздника. Когда в ночное время во множестве люди собираются из разных уголков Беларуси для того, чтобы в монастыре почтить пришествие в мир Спасителя. Умиляет само изготовление вертепа, где так наглядно изображается, как Спаситель мира находился в пещере. Солома окружает иконы, елочки, и все это создает такую особую атмосферу. Но, конечно же, больше всего впечатляло одухотворение людей, которые приезжали на службу. Завершался Рождественский пост, можно сказать, такой большой радостью для всех были исповедь, причастие Святых Христовых Тайн и пережить, осмыслить праздник во время Божественной литургии.

Видимо, не может человек надолго оставаться без храма, потому что в храме мы чувствуем себя более защищенно Григорий Азаренок:

Недавно подводили итоги календарного года, отмечали светский Новый год. Скажите пожалуйста, как церковь прошла 2020-й с учетом проблемы пандемии, с которой мы столкнулись? Ведь церковь – это не только храмы, священник и в больнице, и в местах заключения рядом с теми, кто страждет. Расскажите об этом. Митрополит Вениамин:

Церковь, как и народ, прошла это испытание. И сейчас проходит эти сложности. Конечно, у нас первое время среди людей были большая настороженность, испуг, многие боялись этой болезни, не приходили в храм. Были определенные ограничения. Сейчас, хотя примерно такой же уровень, даже выше, чем весной, но люди стали как-то более уверенно себя чувствовать.

Видимо, не может человек надолго оставаться без храма, потому что в храме мы чувствуем себя более уверенно, защищенно. Здесь мы принимаем Святые Тайны, и через это умиротворяется душа человека, укрепляются и силы телесные.

Жировичская икона как одна из немногих сохранившихся святынь для нас очень важна Хотелось бы отметить 500-летие Жировичского монастыря, 550-летие явления чудотворной иконы, этой великой святыни белорусского народа. Много было на нашей земле различных святых икон, храмов, монастырей, но все было утрачено в годы лихолетья. Поэтому Жировичская икона как одна из немногих сохранившихся святынь для нас очень важна. Можно сказать, в некоторой степени даже наряду с Полоцким монастырем является таким духовным символом Беларуси.

Важно, чтобы церковь находилась вне этого спора и могла сказать свое слово по происходящим событиям Григорий Азаренок:

В обществе в какой-то момент возникло ощущение, что возникает раскол, такое церковное слово – смута. Церковь как отреагировала на это, к чему призвала паству? Митрополит Вениамин:

Говорить о разделении всегда сложно, потому что тут нельзя расставить однозначно точки над i. Позиция церкви заключается в том, что мы заботимся о том, чтобы мир водворился в нашей стране, чтобы он был и был устойчив, непоколебим.

Конечно, путь к примирению непростой. Важно, чтобы церковь находилась вне этого спора и могла сказать свое слово по происходящим событиям, сказать слово прежде всего от Евангелия, не от человеческого разума. В том же евангельском слове можно найти разные моменты, как учил, как действовал Христос. С одной стороны, говорится о том, что Христос увидел в храме торгующих, и он с гневом изгонял их из храма, опрокинул доски меновщиков и так далее. В другом месте говорится, что Христос, обращаясь к ученикам, говорит: «Научитеся от Мене, яко кроток есмь и смирен сердцем. И обрящете покой душам вашим». В третьем месте говорится о том, что Господь, общаясь с книжниками, фарисеями, разгневался, видя их какие-то неправильные действия. В другом месте говорится, что Христос вообще молчал, хотя его несправедливо обвиняли во многих согрешениях. И вот из этого спектра что выбрать, как поступить?

Конечно, каждый человек для себя должен находить правильный путь через молитву, а церковь должна определять такую, что ли, генеральную, среднюю линию для своей паствы. Причем эта линия также должна быть не от человеческого мудрования и определяться не настроением предстоятеля церкви или даже нескольких человек, а определяться именно в поиске того, что, как бы хотел Господь, чтобы мы сказали, посмотрели на те или иные вещи.

Малый вирус заставил прийти в такую тревогу, переживания всю вселенную. Конечно, человечество чувствует свою слабость Григорий Азаренок:

Недавно вы провели молебен об исцелении болящих, о здравии врачей и так далее. Этот год, наверное, показал, что человеческая жизнь не защищена на семи ветрах, до какого уровня бы ни дошла цивилизация, какие бы ни были новые, модные, крутые гаджеты, айфоны и так далее. Все может измениться в один миг. И церковь же учит этому, что нужно быть всегда готовым к тому, чтобы предстать перед Господом. Ваше ощущение – что-то изменилось в наших людях, в человечестве в этом году? Митрополит Вениамин:

Современная пандемия, можно сказать, всколыхнула весь мир и все человечество, по большому счету. И каждого отдельного человека заставила задуматься о смысле жизни, о перспективах и своей личной жизни, и жизни всего мира. Потому что действительно мы видим эту хрупкость, незащищенность и человечество, которое, с одной стороны, порой кичится своими достижениями и успехами и в сфере современных различных научных технологий, и биомедицины, и так далее. Но малый вирус, по сути дела, заставил прийти в такую тревогу, переживания всю вселенную. Конечно, человечество чувствует свою слабость.

С другой стороны, на этом фоне происходят некоторые добрые изменения в душе человека. Всегда, когда человек сталкивается с угрозой смертельной опасности или же даже предполагает, что такая опасность может быть, он внутренне как-то пересматривает свою жизнь, старается как-то изменить ее к лучшему, если человек верующий, дает обещания в этом. К богослужению могли присоединиться и врачи, и пациенты из красной зоны. Вот так в 6-й больнице Минска провели молебен Много знаю таких примеров, когда болезнь сказывалась положительно на людей. Но при этом не всегда это воздействие оказывалось таким продолжительным, и изменений не всегда хватало на долгое время. Ведь важно, чтобы мы использовали эти недобрые обстоятельства для того, чтобы извлечь пользу.