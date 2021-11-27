«Я открыл в себе талант художника». Что помогает взрослым подопечным дома-интерната забыть о болезни?

Новости Беларуси. Несмотря на непростые внешние условия, пандемию и санкции, социальная поддержка населения в Беларуси ничуть не ослабла. 26 ноября депутат Ольга Петрашова посетила Каменский дом-интернат для престарелых и инвалидов, чтобы убедиться в этом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основа государства – народ. Дети и молодежь, пожилые люди, а также те, кому повезло меньше, но кто обладает невероятной тягой к жизни. Люди с инвалидностью – такие же белорусы, о которых заботится государство и которые отвечают ему взаимностью. В Каменском доме-интернате для престарелых проживает 365 человек, это инвалиды первой и второй группы. Все они чувствуют себя здесь как дома.

Я проживаю в доме-интернате уже 10 лет. Благодаря жизни в доме интернате я открыл в себе талант художника. Здесь оказывают комплексный подход к каждому человеку. Спасибо государству, руководству и работникам дома-интерната за возможность жить в таком доме.

В жизни воспитанников интерната хватало лишений. Поэтому здесь для них созданы все условия для комфорта, но главное – развитие. Например, открыты мастерские декоративно-прикладного искусства. Выбор направления для работы разнообразный: изготовление свечей, елочных украшений или предметов из дерева. После изделия продают на ярмарках. На что обратила внимание депутат Ольга Петрашова, посещая Каменский дом-интернат – читайте здесь.

В бытовом вопросе Каменский дом обеспечивает себя сам. В мастерских воспитанники занимаются починкой постельного белья и мебели. Их досуг также разнообразный: от игр в лото до шашек и шахмат. В этом деле есть особые успехи: первые места на областных соревнованиях. Активно развивается и спортивная жизнь. Физкультуру внедряет один из жителей интерната, и соседи, надо сказать, проявляют активность.

Раз-два, три-четыре, раз-два, три-четыре. Для каждого здесь интернат стал настоящим домом, а его работники – семьей. Как говорят сами сотрудники, для них это не работа, а служение на благо тем, кто нуждается в заботе чуть больше. «Есть другая жизнь, кроме болезни». Чем необычен Каменский дом-интернат для престарелых и инвалидов – читайте здесь.

В преддверии Международного дня инвалида и в рамках благотворительной акции дом-интернат посетила депутат Ольга Петрашова. Она привезла в подарок сладости, одежду, а также бытовую посуду. Сейчас на базе интерната работает студия для социализации. Здесь подопечные учатся сами накрывать на стол, убирать посуду, готовить и ухаживать за собой.