«Видим необыкновенную заботу». На что обратила внимание депутат Ольга Петрашова, посещая Каменский дом-интернат?

Новости Беларуси. К вопросам социальной защиты и прав человека, которые сейчас особенно актуальны вкупе с ситуацией на границе. Несмотря на непростые внешние условия, пандемию и санкции, социальная поддержка населения в Беларуси не ослабла, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накануне депутат Ольга Петрашова посетила Каменский дом-интернат для престарелых и инвалидов, чтобы убедиться в этом лично. Сейчас идет декада в преддверии Международного дня инвалидов, поэтому жителям интерната привезли подарки.

Ольга Петрашова, заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Законодательство в нашей стране постоянно совершенствуется, появляются новые законы, которые сегодня направлены прежде всего на защиту и улучшение условий жизни наших граждан разных категорий, наших жителей. В том числе и для людей, которые сегодня имеют категорию инвалидности.

В этом замечательном учреждении, которое мы сегодня посетили, мы видим необыкновенную заботу. Мы видим, что им здесь очень комфортно. Мы восхищаемся тем, что они имеют возможность сегодня творить. И не только творить, но и самореализовываться. Такие мероприятия показывают, что мы вместе и любые трудности нам по плечу.