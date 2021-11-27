«Есть другая жизнь, кроме болезни». Рассказываем, чем необычен Каменский дом-интернат для престарелых и инвалидов

Новости Беларуси. К вопросам социальной защиты и прав человека, которые сейчас особенно актуальны вкупе с ситуацией на границе. Несмотря на непростые внешние условия, пандемию и санкции, социальная поддержка населения в Беларуси не ослабла, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне депутат Ольга Петрашова посетила Каменский дом-интернат для престарелых и инвалидов, чтобы убедиться в этом лично. Сейчас идет декада в преддверии Международного дня инвалидов, поэтому жителям интерната привезли подарки.

В Каменском доме проживают 365 человек, это инвалиды первой и второй групп. Их досуг и быт разнообразен. Здесь открыты мастерские декоративно-прикладного искусства. В них изготавливают свечи, елочные украшения и картины, а также мебель. Журнальные столики и одежду после продают на ярмарках.

Для каждого интернат стал настоящим домом. И, как говорят сами сотрудники, для них это не работа, а служение на благо тем, кто нуждается в заботе больше других.

Галина Савченко, директор Каменского психоневрологического дома-интерната для престарелых и инвалидов:

Человек, который попадает в психоневрологический дом-интернат, вынужден практически проводить всю жизнь в каком-то пространстве ограниченном. И, конечно, те люди, которые тут работают, много душевных сил отдают организации деятельности дома-интерната. Организованы мастерские декоративно-прикладного искусства, швейные мастерские, столярные мастерские. Есть хозяйственная бригада. Все это создано для того, чтобы человек понимал и знал, что есть другая жизнь, кроме болезни, кроме того, чтобы уйти в себя.

Кроме трудотерапии организован и досуг: лото, шахматы и шашки. Как говорит директор интерната, на областных соревнованиях воспитанники занимают первые места. Разнообразна также спортивная и творческая жизнь.

Я проживаю в доме-интернате уже 10 лет. Благодаря жизни в доме-интернате я открыл в себе талант художника. Здесь оказывают комплексный подход к каждому человеку. Спасибо государству, руководству и работникам дома-интерната за возможность жить в таком доме.

На что обратила внимание депутат Ольга Петрашова, посещая Каменский дом-интернат? Читайте здесь.