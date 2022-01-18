За сутки с минских улиц вывезли почти 700 кубометров снега. ГАИ рекомендует избегать резких манёвров

Новости Беларуси. Коммунальные службы Минска принимают оперативные меры для противогололедной обработки и уборки снега на придомовых территориях, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Задействовано около тысячи работников и 600 единиц спецтехники. За сутки с городских улиц вывезли почти 700 кубометров снега. Дорожные службы регулярно мониторят прогноз погоды и следят за безопасностью покрытия на столичных магистралях. Подсыпают песчано-соляные смеси.

Владимир Латушкин, заместитель директора ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома»:

Применено 4 000 противогололедных материалов. Это 1 900 тонн соли и 2 100 тонн песчано-соляной смеси. Началась работа по вывозке снега на площадки для временного складирования. Работы сейчас ведутся по всем направлениям, уже проезжая часть везде отработана. Дорабатываем площадки для отдыха, посадочные, тротуары. Первоочередное – это улицы, где ходит общественный транспорт, искусственные сооружения, крутые спуски, подъемы, площадки посадки (высадки) пассажиров.