Кто будет путешествовать по Беларуси бесплатно и есть ли перспективы у отечественного туризма? Анонс программы «Постскриптум»
Новости Беларуси. Белорусские старшеклассники уже в 2022 году смогут бесплатно путешествовать по стране. Об этом рассказали гости в студии программы «Постскриптум», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Туризм в постковидные времена: есть ли у индустрии шанс на восстановление? Чем привлекает зарубежных гостей Беларусь и куда отправятся этим летом наши соотечественники?
Никакого восстановления не будет. Но будет трансформация и изменения. У нас за весь 2021 год уже сложились по всей планете в различных регионах устойчивые межрегиональные новые связи. Все, что белорусы не вывезли за пределы нашей страны, а оставили в национальной экономике – это и экономия, и заработок. Как говорится, сэкономленные деньги – все равно что заработанные.
Кэшбэк за отдых на родных берегах, льготы для агроэкотуризма и субсидии для юных белорусов. Обсудим перспективы поддержки туристической сферы в современных экономических реалиях.
При поддержке Министерства образования разработано и принято постановление Совета министров для субсидирования поездок школьников. Это будет пилотный проект, по которому учащиеся 10-11 классов будут путешествовать в следующем году по стране бесплатно.
Так чего не хватает Беларуси, чтобы стать новой туристической жемчужиной региона? Мнения экспертов в программе «Постскриптум» 18 января в 22:00 на СТВ.