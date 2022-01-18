Кто будет путешествовать по Беларуси бесплатно и есть ли перспективы у отечественного туризма? Анонс программы «Постскриптум»

Новости Беларуси. Белорусские старшеклассники уже в 2022 году смогут бесплатно путешествовать по стране. Об этом рассказали гости в студии программы «Постскриптум», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Туризм в постковидные времена: есть ли у индустрии шанс на восстановление? Чем привлекает зарубежных гостей Беларусь и куда отправятся этим летом наши соотечественники?