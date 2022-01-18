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«Наши дети должны помнить подвиг наших дедов». Какие поправки в Конституцию предлагают внести белорусы?

18 января 2022 15:02
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Новости Беларуси. Вместе построить будущее страны. Смолевичский лесхоз подключился к общественному обсуждению проекта дополнений Конституции, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

«Наши дети должны помнить подвиг наших дедов». Какие поправки в Конституцию предлагают внести белорусы?-1

Изменения в Основной закон продиктованы временем и вызовами, с которыми сталкивается Беларусь. Обновленный документ затрагивает не только политическую жизнь, но и нравственные и духовные ценности, в частности вопрос сохранения исторической правды.  

«Наши дети должны помнить подвиг наших дедов». Какие поправки в Конституцию предлагают внести белорусы?-4

Марина Линчик, заместитель руководителя организации Смолевичского лесхоза:  
Проводятся диалоговые площадки в трудовых коллективах, структурных подразделениях, лесничествах, где обсуждаются изменения. Коллектив отмечает очень важным внесение поправки по поводу исторической памяти. Мы, наше поколение, наши дети должны помнить подвиг наших дедов, прадедов. Я сама, у меня мой дедушка – орденоносец, ветеран войны, потому я своих детей с трепетом в душе всегда вожу в Брестскую крепость, во все исторические места.  

Тематические диалоговые площадки проходят по всей Минской области. Мнения и предложения звучат разные. Все они будут услышаны и учтены.  

# Конституция # общество # Марина Линчик # Фотофакт

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