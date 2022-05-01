Куда теперь возят белорусскую плитку? Рассказали на предприятии «Берёзастройматериалы»

Новости Беларуси. Несмотря на санкции, огонь не погас в цехах «Березакерамики», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Производство плитки хоть дело и хрупкое, но даже под экономическим прессом не прогибается. Запас прочности, в том числе финансовой, обеспечивает своевременная модернизация, новые партнеры и выверенная логистика.

На предприятии не скрывают: будучи ориентированными на экспорт, нынешняя ситуация заставляет крепко задуматься. Но добавляют: все необходимые управленческие решения уже в работе. Не обо всех можно пока говорить на широкую публику – коммерческая тайна.

Виктор Коршун, первый заместитель генерального директора предприятия «Березастройматериалы»:

Не секрет, что наша продукция реализовывалась и в странах ЕС. Но сегодня весь объем продукции, который реализовывался в странах ЕС, мы перенаправили в Российскую Федерацию, внутренний рынок и дружественные нам страны. Потенциал внутреннего рынка должен вырасти за счет того, что не поступает продукция из Европы. Но это покажет ситуация в дальнейшем. Пока мы перспективу роста видим.