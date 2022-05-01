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Куда теперь возят белорусскую плитку? Рассказали на предприятии «Берёзастройматериалы»

01 мая 2022 17:43
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Новости Беларуси. Несмотря на санкции, огонь не погас в цехах «Березакерамики», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Производство плитки хоть дело и хрупкое, но даже под экономическим прессом не прогибается. Запас прочности, в том числе финансовой, обеспечивает своевременная модернизация, новые партнеры и выверенная логистика.  

Куда теперь возят белорусскую плитку? Рассказали на предприятии «Берёзастройматериалы»-1

На предприятии не скрывают: будучи ориентированными на экспорт, нынешняя ситуация заставляет крепко задуматься. Но добавляют: все необходимые управленческие решения уже в работе. Не обо всех можно пока говорить на широкую публику – коммерческая тайна.  

Куда теперь возят белорусскую плитку? Рассказали на предприятии «Берёзастройматериалы»-3

Виктор Коршун, первый заместитель генерального директора предприятия «Березастройматериалы»:  
Не секрет, что наша продукция реализовывалась и в странах ЕС. Но сегодня весь объем продукции, который реализовывался в странах ЕС, мы перенаправили в Российскую Федерацию, внутренний рынок и дружественные нам страны. Потенциал внутреннего рынка должен вырасти за счет того, что не поступает продукция из Европы. Но это покажет ситуация в дальнейшем. Пока мы перспективу роста видим.  

Как в семейной итальянской мануфактуре. Побывали в цехах «Березакерамики» и узнали, как справляются с санкциями. Читайте здесь.  

# Предприятия Беларуси # Кристина Протосовицкая

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