«Я понял, что это всё не так страшно». Как белорусских парней провожают в армию – три истории
Новости Беларуси. Есть такая профессия – Родину защищать. И в нынешнее время весенний призыв, который сейчас идет в Беларуси, приобретает дополнительный смысл, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. 32 тысячи молодых людей по всей стране призовут на срочную службу. Процесс ответственный, но не лишен трогательных моментов.
Гордость, слезы и уверенность в мирном небе – самые яркие и душевные моменты призывной кампании в Гродно собрала Галина Буро.
Весенний призыв в 2022 году на месяц раньше обычного, чтобы к моменту увольнения в запас дембелей новобранцы уже адаптировались и могли приступить к службе. От Гродненской области – около 1 000 призывников.
Дмитрий Овсейчик много лет служил в танковых войсках от Бреста до Сахалина. И точно знает секрет настоящего мужчины.
Дмитрий Овсейчик, ветеран Вооруженных Сил Беларуси:
Нет ничего почетнее и уважительнее, как защищать Родину. В свое время, когда гражданин не отдал свой долг, не отслужил в армии, он считался как бы неполноценным гражданином. В каком смысле? В свое время даже девушки с ним не хотели встречаться.
Мария уже гордится своим парнем Максимом, который по здоровью годен и вот-вот наденет форму внутренних войск. Любовь еще со школы, учились в одном классе, уже четыре года вместе, а дальше – больше.
– Ждать будете?
– Ну конечно, обязательно!
– Так может уже после армии и свадьбу надо?
– Конечно!
– Ну, я надеюсь.
От улыбок, чувства гордости за своих парней до слез прощания. Последние минуты перед отправкой, пожалуй, самые эмоциональные. Семья Крупа из Волковыска, младшая дочь особенно привязана к брату.
Я желаю своему… Нет, я не могу.
У призывника же, наоборот, огонек в глазах.
Владислав Крупа, призывник:
Сначала была неопределенность. На данный момент я понял, что это все не так страшно. Готов.
Мирослав Крупа, житель Волковыска:
Провожаю сына в армию. Старший сын уходит. Рады за него, что будет служить, станет мужчиной. Папа служил, пускай и он служит.
Памятное фото на призывном пункте и, конечно, напутствия от родных. Кирилла пришли проводить большой компанией, как родители, так и обе бабушки.
Людмила Шакаль, жительница Гродно:
Он у нас всегда был умницей, окончил университет, хорошо окончил, защитил диплом на девятку. И думаем, что там он будет отлично служить.
Татьяна Шакаль, жительница Гродно:
Конечно, переживаем очень, но есть надежда на то, что все будет хорошо.
Ирина Скреплева, жительница Гродно:
Что в нашей стране и дальше будет такая же мирная обстановка и наши ребята отслужат с миром, и мы будем за них только молиться.
Галина Буро, корреспондент:
На ближайшие год-полтора призывники сменят гражданскую одежду на военную форму. Сейчас их ждет двухнедельный карантин, и уже 21 мая молодые люди примут военную присягу. А дальше будни службы, армейское братство и альбом теплых воспоминаний на всю жизнь. А главное, пока они охраняют Родину, их родные ночью могут спать спокойно.