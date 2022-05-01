«Я понял, что это всё не так страшно». Как белорусских парней провожают в армию – три истории

Новости Беларуси. Есть такая профессия – Родину защищать. И в нынешнее время весенний призыв, который сейчас идет в Беларуси, приобретает дополнительный смысл, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. 32 тысячи молодых людей по всей стране призовут на срочную службу. Процесс ответственный, но не лишен трогательных моментов. Гордость, слезы и уверенность в мирном небе – самые яркие и душевные моменты призывной кампании в Гродно собрала Галина Буро.

Весенний призыв в 2022 году на месяц раньше обычного, чтобы к моменту увольнения в запас дембелей новобранцы уже адаптировались и могли приступить к службе. От Гродненской области – около 1 000 призывников.

Дмитрий Овсейчик много лет служил в танковых войсках от Бреста до Сахалина. И точно знает секрет настоящего мужчины.

Дмитрий Овсейчик, ветеран Вооруженных Сил Беларуси:

Нет ничего почетнее и уважительнее, как защищать Родину. В свое время, когда гражданин не отдал свой долг, не отслужил в армии, он считался как бы неполноценным гражданином. В каком смысле? В свое время даже девушки с ним не хотели встречаться. Мария уже гордится своим парнем Максимом, который по здоровью годен и вот-вот наденет форму внутренних войск. Любовь еще со школы, учились в одном классе, уже четыре года вместе, а дальше – больше.

– Ждать будете?

– Ну конечно, обязательно!

– Так может уже после армии и свадьбу надо?

– Конечно!

– Ну, я надеюсь. От улыбок, чувства гордости за своих парней до слез прощания. Последние минуты перед отправкой, пожалуй, самые эмоциональные. Семья Крупа из Волковыска, младшая дочь особенно привязана к брату.

Я желаю своему… Нет, я не могу.

У призывника же, наоборот, огонек в глазах.

Владислав Крупа, призывник:

Сначала была неопределенность. На данный момент я понял, что это все не так страшно. Готов.

Мирослав Крупа, житель Волковыска:

Провожаю сына в армию. Старший сын уходит. Рады за него, что будет служить, станет мужчиной. Папа служил, пускай и он служит. Памятное фото на призывном пункте и, конечно, напутствия от родных. Кирилла пришли проводить большой компанией, как родители, так и обе бабушки.

Людмила Шакаль, жительница Гродно:

Он у нас всегда был умницей, окончил университет, хорошо окончил, защитил диплом на девятку. И думаем, что там он будет отлично служить.

Татьяна Шакаль, жительница Гродно:

Конечно, переживаем очень, но есть надежда на то, что все будет хорошо.

Ирина Скреплева, жительница Гродно:

Что в нашей стране и дальше будет такая же мирная обстановка и наши ребята отслужат с миром, и мы будем за них только молиться.