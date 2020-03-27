Прямой эфир

«Сава – гэта вельмі дрэнны знак. Яна – прадвеснік смерці». Как Короткевич отправился на плоту по рекам, чтобы попрощаться с родиной

27 марта 2020 16:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

О белорусском писателе рассказали в одной из серий документального цикла «Тайны Беларуси».

Эти известные снимки Короткевича – последние. Летом 1984 года он отправляется в двухнедельную командировку на Полесье – посмотреть журналистским глазом на места, которые он уже посетил 15 лет назад.

Услышать голос Короткевича и увидеть едва ли не единственные кадры с ним. Уникальная видеосъёмка 1980 года

«Сава – гэта вельмі дрэнны знак. Яна – прадвеснік смерці». Как Короткевич отправился на плоту по рекам, чтобы попрощаться с родиной-1

К началу этого путешествия Короткевич уже серьёзно болел, лежал накануне в реанимации, но всё же поехал. Сегодня многие задаются вопросом – зачем? И только близкие знают: за этим поступком, как, собственно, и за каждым, огромный смысл.

«Сава – гэта вельмі дрэнны знак. Яна – прадвеснік смерці». Как Короткевич отправился на плоту по рекам, чтобы попрощаться с родиной-4

                         

Михаил Басалыга, художник, иллюстратор:
Калі ўжо хвароба падыйшла так моцна, і  як ён прыдумаў развітацца. Ён добра ведаў Валянціна Ждановіча, фатографа,і Пятра Драчова. Пётр Драочў яму (не памятаю, можа,і пры яго жыцці) зрабіў яму  «Чорны замак Гальшанскі», таксама ілюстраваў. І папрасіў зрабіць плот і спусціць яго на Нёман,і праплыць, сколькі можна. І яны зрабілі, і паплылі з ім. Вось так ён развітвауся з радзімай, з зямлёй, з Беларусью.

«Сава – гэта вельмі дрэнны знак. Яна – прадвеснік смерці». Как Короткевич отправился на плоту по рекам, чтобы попрощаться с родиной-7

Лина Готовская, заведующая Оршанским музеем В. С. Короткевича:
Сябры прыдумалі яму такую назву: «Ты будзеш капітанам нашага судна». Паставілі палатку, ён там большую частку часу ляжаў, таму што было вельмі дрэнна яму.

«Сава – гэта вельмі дрэнны знак. Яна – прадвеснік смерці». Как Короткевич отправился на плоту по рекам, чтобы попрощаться с родиной-10

І сябры бачылі, што ён трымаўся з апошніх сіл, але не успрымаў заўвагі, што: «Давай вернемся, спынім падарожжа».

Аднойчы спыніліся на начлег, на прытулак у ракі Прыпяць, прыток Смердзь. Гучыць Смердзь – ад слова смурод. Але гучыць Смерць. І расклалі вогнішча над вогнішчам тройчы ўначы, позна ўвечары праляцела вялізная сава. Уладзімір Караткевіч – выдатны знаўца фауны і флоры Беларусі і не толькі, ён памаўчаў і сказаў: «Ведаеце, сава – гэта вельмі дрэнны знак. Яна – прадвеснік смерці».

# Белорусские писатели # общество # Михаил Басалыга # Лина Готовская

Другие новости рубрики

Все новости
В минском метро появились дезинфицирующие средства
27 марта 2020 15:46

В минском метро появились дезинфицирующие средства

«Час Земли»: в Минске отключат подсветку зданий
27 марта 2020 15:44

«Час Земли»: в Минске отключат подсветку зданий

«Угоднікам жанчынам ён быў заўсёды». Друзья рассказали о личной жизни Короткевича
27 марта 2020 15:38

«Угоднікам жанчынам ён быў заўсёды». Друзья рассказали о личной жизни Короткевича