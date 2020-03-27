«Сава – гэта вельмі дрэнны знак. Яна – прадвеснік смерці». Как Короткевич отправился на плоту по рекам, чтобы попрощаться с родиной

Михаил Басалыга, художник, иллюстратор:

Калі ўжо хвароба падыйшла так моцна, і як ён прыдумаў развітацца. Ён добра ведаў Валянціна Ждановіча, фатографа,і Пятра Драчова. Пётр Драочў яму (не памятаю, можа,і пры яго жыцці) зрабіў яму «Чорны замак Гальшанскі», таксама ілюстраваў. І папрасіў зрабіць плот і спусціць яго на Нёман,і праплыць, сколькі можна. І яны зрабілі, і паплылі з ім. Вось так ён развітвауся з радзімай, з зямлёй, з Беларусью.