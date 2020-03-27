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В минском метро появились дезинфицирующие средства

27 марта 2020 15:46
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Новости Беларуси. Ещё чище и без бактерий. В Минском метрополитене уборка стала более тщательной, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

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В минском метро появились дезинфицирующие средства-1



У входа на станции перед турникетами появились дезинфицирующие средства для пассажиров. Санитарная уборка с дезинфекцией вагонов как внутри, так и снаружи проводится регулярно при каждом заходе электропоездов в депо. Помимо этого на станциях тщательнее обрабатывают дверные ручки, билетные кассы, турникеты, поручни эскалаторов.

В минском метро появились дезинфицирующие средства-3

Руководство подземки в контакте с эпидемиологами прорабатывает и другие меры для профилактики вирусных заболеваний.

В минском метро появились дезинфицирующие средства-6

Андрей Дроб, официальный представитель Минского метрополитена:
Если говорить о станциях, то они в основном подвергаются обработке в ночное время, а также частично в дневное и вечернее. В том числе моется и кабина машины.

# Коронавирус # общество # Андрей Дроб # Фотофакт

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