В минском метро появились дезинфицирующие средства

Новости Беларуси. Ещё чище и без бактерий. В Минском метрополитене уборка стала более тщательной, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Беларусь готова к разным вариантам развития ситуации с коронавирусом? Минздрав отвечает на волнующие вопросы





У входа на станции перед турникетами появились дезинфицирующие средства для пассажиров. Санитарная уборка с дезинфекцией вагонов как внутри, так и снаружи проводится регулярно при каждом заходе электропоездов в депо. Помимо этого на станциях тщательнее обрабатывают дверные ручки, билетные кассы, турникеты, поручни эскалаторов.

Руководство подземки в контакте с эпидемиологами прорабатывает и другие меры для профилактики вирусных заболеваний.