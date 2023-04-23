«Я не болею, не ухожу в отпуск». Кого в первую очередь заменит искусственный интеллект?

Новости Беларуси. Как приручить искусственный интеллект и какое место он займет в нашей жизни, этими вопросами в том числе задавались эксперты на международной выставке ТИБО, которая прошла в Минске, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Светлые головы уже давно пытаются понять, так какое цифровое будущее ждет мир и нашу страну. Пока у них однозначного ответа нет. Помогает в реабилитации новорожденных и МРТ. Как используют ИИ в белорусской медицине?

Таким образом, искусственный интеллект меняет многие сферы жизни человека, в том числе и рынок труда. Согласно проведенным исследованиям уже к 2030 году около 42 % профессий так или иначе будут автоматизированы. Есть и вовсе предположения, что 85 % специальностей, которые будут актуальны через семь лет, еще даже не появились. В группе риска: переводчики, турагенты (в интернете, нынче популярен тренд – изображать города в человеческом обличии – вот вам и необычная экскурсия), а еще водители, продавцы в магазинах (наверняка, многие слышали о робокафе с буфетчицей Дуняшей), мы – журналисты и телеведущие. Так, ставропольский телеканал в след за китайцами создал виртуальную ведущую прогноза погоды с помощью нейронной сети. И вот что в первую очередь говорит цифровая девушка:

Я не болею, не ухожу в отпуск и мне не нужен обеденный перерыв. А ведь такой сотрудник – ценный кадр. Тогда вопрос: а может и правда машинный разум угрожает миру?

Григорий Карапетян, заведующий лабораторией информационно-компьютерных технологий БГМУ:

Развивается искусственный интеллект, конечно, бешеными темпами. И что будет завтра, мы не беремся говорить. Конечно, это помощник, помощник в принятии решений. Но заменить человека не может.

Хорошо бы, конечно, во всем находить баланс. Не стоит отрицать, что во многих сферах искусственный интеллект – отличный и даже возможно уже незаменимый помощник для человека: начиная от сельского хозяйства и заканчивая нацбезопасностью. Вот разработка Национальной академии наук Беларуси. Комплекс помогает проводить баллистическую экспертизу.