Александр Осенко о девушках-партизанках в Елизово: они отдали жизни за освобождение своей Родины

Новости Беларуси. Команда телеканала СТВ отправилась на субботник в небольшой поселок Елизово в Могилевской области, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Так получилось, что с этим местом нас свела сама судьба. Еще прошлой осенью в редакцию программы обратилась местная жительница, которая волновалась за судьбу обелиска, установленного на старом кладбище, где могут быть похоронены две девушки-партизанки.

Одинокий памятник в центре старого кладбища в Елизово. По предположениям старожил, именно здесь покоятся безвинные жертвы фашизма. То, что память все же нетленна, десятилетия доказывала одна местная жительница. С детства она приглядывала за могилкой, но позже женщина переехала в Минск и сейчас в силу возраста уже не может навещать памятное место, как раньше. И вот минувшей осенью с кличем о помощи Зоя Ровнейко обратилась на наш телеканал.