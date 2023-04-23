Александр Осенко о девушках-партизанках в Елизово: они отдали жизни за освобождение своей Родины
Новости Беларуси. Команда телеканала СТВ отправилась на субботник в небольшой поселок Елизово в Могилевской области, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Так получилось, что с этим местом нас свела сама судьба. Еще прошлой осенью в редакцию программы обратилась местная жительница, которая волновалась за судьбу обелиска, установленного на старом кладбище, где могут быть похоронены две девушки-партизанки.
Одинокий памятник в центре старого кладбища в Елизово. По предположениям старожил, именно здесь покоятся безвинные жертвы фашизма. То, что память все же нетленна, десятилетия доказывала одна местная жительница. С детства она приглядывала за могилкой, но позже женщина переехала в Минск и сейчас в силу возраста уже не может навещать памятное место, как раньше. И вот минувшей осенью с кличем о помощи Зоя Ровнейко обратилась на наш телеканал.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Со слов женщины, которая нам позвонила в ноябре, в этой могиле две девочки-партизанки, которых расстреляли в 1944 году. Сам факт, что это молодые девочки, которые отдали свою жизнь за освобождение своей Родины, это очень тронуло весь коллектив СТВ, и мы взяли опекунство над этой могилкой.
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