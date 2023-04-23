Помогает в реабилитации новорождённых и МРТ. Как используют ИИ в белорусской медицине?

Новости Беларуси. Как приручить искусственный интеллект и какое место он займет в нашей жизни, этими вопросами в том числе задавались эксперты на международной выставке ТИБО, которая прошла в Минске, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Светлые головы уже давно пытаются понять, так какое цифровое будущее ждет мир и нашу страну. Пока у них однозначного ответа нет. Наш политобозреватель Виктория Ходосок тоже исследовала грани научного прогресса и пообщалась с теми, кто в общении с нейросетями перешел уже на ты.

Виктория Ходосок, политический обозреватель:

Прежде, чем мы расскажем, насколько развит в Беларуси искусственный интеллект, спросим у самих белорусов, знают, ли они что это вообще такое?

Искусственный интеллект очень хорошо используется в сетевых решениях.

Мы больше своим интеллектом пользуемся.

– Есть, допустим, «Алиса» от «Яндекса».

– ChatGPT.

Виктория Ходосок:

Илон Маск говорит о том, что искусственный интеллект опаснее ядерного оружия.

– Да. Они станут даже главнее, чем мы.

– А фантастов помните?

– Все же об этом уже давно было сказано и написано: восстание машин...

Виктория Ходосок:

Можно ли верить в то, что есть такая статистика, что через какое-то количество времени искусственный интеллект заменит порядка 300 миллионов рабочих мест?

– Люди такие умные, такие хитрые, такие изворотливые, что они в процессе эволюции найдут себе применение.

Человека не заменит ни что.

Прогресс он на то и создан, чтобы заменять людей. «Скорее всего, это будет «Алеся». В Беларуси может появиться свой голосовой помощник.

Роботы-сотрудники, беспилотный транспорт, замена лиц, подделка голосов. Прогресс шагнул настолько, что порой некоторые разработки удивляют и даже пугают. Загробный мир на связи: в Китае похоронные агентства предлагают своим клиентами «пообщаться» с умершими родственниками. Технологии позволяют сгенерировать не только внешность и голос, но и воспоминания этого человека. Или же Илон Маск предлагает вживить нейрочип в мозг человека, дабы тот мог использовать гаджеты без рук. С одной стороны, вроде как и благая цель для людей, страдающих неврологическими заболеваниями, но с другой – такая человеческая модификация ужасает и даже невольно проводишь параллель с киборгами.

Так и ли иначе, сверхразум стремительно проникает во все сферы. И есть множество примеров, когда это идет на адекватную пользу. Речь о медицине. Так, в РНПЦ «Мать и дитя» разработали специальную программу с искусственным интеллектом. Она помогает медикам спрогнозировать дальнейшую реабилитацию малышей, которые родились раньше срока и весят меньше полутора килограммов. В программу специалисты загружают более 600 данных, связанных с беременностью, родами и особенностями состояния ребенка в первый месяц.

Маргарита Девялтовская, заведующая лабораторией проблем здоровья детей и подростков РНПЦ «Мать и дитя»:

На выходе мы имеем прогноз по психоневрологическому развитию ребенка. Точность прогноза составляет 82 %. И мы получаем вероятность развития каких-то патологических изменений со стороны нервной системы. Вероятность оценивается как высокая, средней степени и малая вероятность. Ребеночка в возрасте семи месяцев мы недавно консультировали. Ребенок родился с весом меньше 500 граммов. И тоже имелась задержка внутриутробного роста. Мы полагаем, что он будет развиваться достаточно неплохо.

Определенно такая разработка значительно ускоряет работу медиков и позволяет довольно оперативно дать прогноз родившемуся раньше срока малышу. Программой уже пользуются специалисты восьми медучреждений.

Наиболее широкое распространение нейросети в медицине получили именно в области работы с изображениями. К примеру, в БГМУ создали программу, которая помогает бороться с рассеянным склерозом. Выявить эту патологию у пациентов важно как можно раньше, тогда и эффективность лечения будет высокой.