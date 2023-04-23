Помогает в реабилитации новорождённых и МРТ. Как используют ИИ в белорусской медицине?
Новости Беларуси. Как приручить искусственный интеллект и какое место он займет в нашей жизни, этими вопросами в том числе задавались эксперты на международной выставке ТИБО, которая прошла в Минске, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Светлые головы уже давно пытаются понять, так какое цифровое будущее ждет мир и нашу страну. Пока у них однозначного ответа нет.
Наш политобозреватель Виктория Ходосок тоже исследовала грани научного прогресса и пообщалась с теми, кто в общении с нейросетями перешел уже на ты.
Виктория Ходосок, политический обозреватель:
Прежде, чем мы расскажем, насколько развит в Беларуси искусственный интеллект, спросим у самих белорусов, знают, ли они что это вообще такое?
Искусственный интеллект очень хорошо используется в сетевых решениях.
Мы больше своим интеллектом пользуемся.
– Есть, допустим, «Алиса» от «Яндекса».
– ChatGPT.
Виктория Ходосок:
Илон Маск говорит о том, что искусственный интеллект опаснее ядерного оружия.
– Да. Они станут даже главнее, чем мы.
– А фантастов помните?
– Все же об этом уже давно было сказано и написано: восстание машин...
Виктория Ходосок:
Можно ли верить в то, что есть такая статистика, что через какое-то количество времени искусственный интеллект заменит порядка 300 миллионов рабочих мест?
– Люди такие умные, такие хитрые, такие изворотливые, что они в процессе эволюции найдут себе применение.
Человека не заменит ни что.
Прогресс он на то и создан, чтобы заменять людей.
«Скорее всего, это будет «Алеся». В Беларуси может появиться свой голосовой помощник.
Роботы-сотрудники, беспилотный транспорт, замена лиц, подделка голосов. Прогресс шагнул настолько, что порой некоторые разработки удивляют и даже пугают. Загробный мир на связи: в Китае похоронные агентства предлагают своим клиентами «пообщаться» с умершими родственниками. Технологии позволяют сгенерировать не только внешность и голос, но и воспоминания этого человека. Или же Илон Маск предлагает вживить нейрочип в мозг человека, дабы тот мог использовать гаджеты без рук. С одной стороны, вроде как и благая цель для людей, страдающих неврологическими заболеваниями, но с другой – такая человеческая модификация ужасает и даже невольно проводишь параллель с киборгами.
Так и ли иначе, сверхразум стремительно проникает во все сферы. И есть множество примеров, когда это идет на адекватную пользу. Речь о медицине. Так, в РНПЦ «Мать и дитя» разработали специальную программу с искусственным интеллектом. Она помогает медикам спрогнозировать дальнейшую реабилитацию малышей, которые родились раньше срока и весят меньше полутора килограммов. В программу специалисты загружают более 600 данных, связанных с беременностью, родами и особенностями состояния ребенка в первый месяц.
Маргарита Девялтовская, заведующая лабораторией проблем здоровья детей и подростков РНПЦ «Мать и дитя»:
На выходе мы имеем прогноз по психоневрологическому развитию ребенка. Точность прогноза составляет 82 %. И мы получаем вероятность развития каких-то патологических изменений со стороны нервной системы. Вероятность оценивается как высокая, средней степени и малая вероятность. Ребеночка в возрасте семи месяцев мы недавно консультировали. Ребенок родился с весом меньше 500 граммов. И тоже имелась задержка внутриутробного роста. Мы полагаем, что он будет развиваться достаточно неплохо.
Определенно такая разработка значительно ускоряет работу медиков и позволяет довольно оперативно дать прогноз родившемуся раньше срока малышу. Программой уже пользуются специалисты восьми медучреждений.
Наиболее широкое распространение нейросети в медицине получили именно в области работы с изображениями. К примеру, в БГМУ создали программу, которая помогает бороться с рассеянным склерозом. Выявить эту патологию у пациентов важно как можно раньше, тогда и эффективность лечения будет высокой.
Григорий Карапетян, заведующий лабораторией информационно-компьютерных технологий БГМУ:
В практике обычной специалисты-рентгенологи работают с МРТ-срезами. Им нужно проанализировать минимум 120 срезов, чтобы построить эту картину поражения. Представьте себе, что нужно построить огромный пазл. Это довольно сложно. Тем более сложно потом сравнить, изменилась ли картина через год, раз в год, допустим, проводится исследование. С помощью нейронных сетей, которые реализованы в этой программе, выделяются очаги и строится картина. Терапия с современными препаратами очень дорогая. Например, в США две пульс-терапии (это годовой курс) стоят 60 тысяч долларов. Чтобы эти деньги не тратились попусту, нужно четко понимать, эффективна ли терапия и кому нужно назначать именно эти препараты.
«Я не болею, не ухожу в отпуск». Кого в первую очередь заменит искусственный интеллект?