Одинокий обелиск в Елизово: что известно о судьбе сестёр-партизанок? Команда СТВ смахнула пыль времени

Новости Беларуси. В 2023 году во время субботника особое внимание уделили наведению порядка в памятных местах, в мемориалах и комплексах, посвященных событиям Великой Отечественной войны. А команда телеканала СТВ отправилась на субботник в небольшой поселок Елизово в Могилевской области, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Так получилось, что с этим местом нас свела сама судьба. Еще прошлой осенью в редакцию программы обратилась местная жительница, которая волновалась за судьбу обелиска, установленного на старом кладбище, где могут быть похоронены две девушки-партизанки.

Зоя Ровнейко ухаживала за памятником долгое время, но в силу возраста в одиночку ей уже не справиться. Мы решили помочь не только словом – хотя, конечно, сняли большой репортаж о судьбе обелиска – но и делом и взять памятник под свою опеку. А субботник стал хорошим поводом, чтобы обещания начать претворять в жизнь. Оксана Семашко вместе коллегами отправилась в трудовой десант в Елизово, чтобы во всех смыслах смахнуть пыль истории с этого места.

Оксана Семашко, корреспондент:

Небольшая деревушка в глубине Осиповичского района. Сейчас здесь проживает 2,5 тысячи человек. К сожалению, в этом году здесь простились с последним ветераном в деревне. А вот помнят ли местные жители о событиях военных лет, которые происходили на этой земле, мы разузнали.

Здесь похоронены партизаны вообще, наверное. И две сестры Масловские, по-моему.

Во время войны здесь были три сестры, которые очень большую оказали помощь партизанам.

Дело с налетом истории. Стереть пыль времени решило СТВ. И в этот субботник команда нашего телеканала отправилась в Елизово. Несколько часов – и монумент приобрел ухоженный вид, стал заметнее.

Екатерина Забенько, ведущая информационных программ ЗАО «Столичное телевидение»:

Я думаю, что мы потихонечку благодаря вот таким мероприятиям поднимем архивы, раскопаем все исторические факты и не останется ни одного забытого человека, который во время Великой Отечественной войны защищал Родину. И его имя останется в нашей памяти, в наших сердцах.

После того как внимание на сохранение этого памятного знака обратило СТВ, активизировалась работа краеведов из райцентра. Сейчас это дело чести, в том числе и восстановление имен на обелиске, которые, по заверениям здешних историков, попросту были стерты временем, а о сохранении их никто не заботился. Всего на территории района в годы войны действовало несколько партизанских бригад, в них помогали завоевывать Победу порядка 8 тысяч человек. На данный момент в списках потерь в составе этих отрядов сестер сотрудникам музея в Осиповичах найти не удалось.

Валентин Шпак, научный сотрудник Осиповичского районного историко-краеведческого музея:

В 161-й партизанской бригаде в отряде имени Ворошилова воевали две сестры по фамилии Шардыко. Это Елена и Екатерина. Эту версию подкрепили данные из Глуши, где на стекольном заводе работала Феня, женщина с фамилией Шардыко.

Феня – мама сестер-партизанок. Она и установила в свое время памятник двум дочкам. Об этом лишь известно со слов местной жительницы, которая заботилась о захоронении. Ее лично, когда та была еще ребенком, попросила Феня. Сейчас в поиске истины в этой запутанной истории используют самые разные зацепки.

Ольга Юшкевич, председатель Елизовского сельского исполнительного комитета:

У меня в руках фотографии предположительно тех сестер, которые могли бы ими быть. Это ближайшие родственники Спиридоновых, если эта линия наших поисков верна. Воинское захоронение занесли в республиканский реестр как неизвестное. Всего таких в Осиповичском районе более 120-ти. А сколько еще тех, чья трагическая судьба рассеялась в неразберихе военного лихолетья и растворилась в истории. Только на территории нынешнего райцентра фашисты истребили более 11 тысяч человек.

Татьяна Пахоменко, начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи Осиповичского райисполкома:

Когда появилась возможность, электронные базы заработали, я разыскала, где захоронен мой дедушка. Я возила туда своих детей, потому что очень важно показывать своим будущим поколениям, чтобы наши дети своим детям рассказывали правду о тех страшных событиях.

Ирина Бодрусева, директор Елизовской средней школы:

Эта школа 1937-го года постройки – это одно из зданий, которое сохранилось во время Великой Отечественной войны. В поисковую работу включилась и местная школа. Юных елизовчан настолько тронула история безымянных сестер-партизанок, что они вдохновились покорить новые исследовательские вершины. В тандеме с педагогами даже запрашивали материалы в архиве Могилева.

Анастасия Вайтеховская, ученица Елизовской средней школы:

Происходили карательные операции, собирали детей. Бабушка рассказывала, как на входе в одно из зданий повесили двух девочек. Это было страшно.

Валерий Пудов, руководитель по военно-патриотическому воспитанию Елизовской средней школы:

Когда начинаешь поднимать этот пласт, который упущен, и дети видят своих родственников по фамилиям, по именам именно так, где, кем они были во время войны, у них интерес проявляется.