«Скорее всего, это будет «Алеся». В Беларуси может появиться свой голосовой помощник

Новости Беларуси. Как приручить искусственный интеллект и какое место он займет в нашей жизни, этими вопросами в том числе задавались эксперты на международной выставке ТИБО, которая прошла в Минске, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Светлые головы уже давно пытаются понять, так какое цифровое будущее ждет мир и нашу страну. Пока у них однозначного ответа нет. Помогает в реабилитации новорожденных и МРТ. Как используют ИИ в белорусской медицине?

С каждой «умной вещью» надо быть осторожными. Не так давно «Яндекс» обвиняли в прослушке пользователей с помощью известной «Алисы», после того как в открытый доступ попали некоторые данные. Компания слухи, естественно, опровергла. Кстати, в Беларуси скоро появится свой аналог подобного голосового помощника.

Сергей Кругликов, генеральный директор Объединенного института проблем информатики НАН Беларуси:

Мы сейчас формируем свой кол-центр, хотим чтобы эта вещь была апробирована в нашем кол-центре по сопровождению определенных программных продуктов.

– А сколько понадобится на это времени?

– Будем пробовать. Думаю, что даже к концу этого года мы получим первичную версию. Скорее всего, это будет «Алеся». Мы с ребятами определяемся.