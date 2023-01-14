«Я называю «бразильский карнавал». Фестиваль «Берестейские сани» превращается в новый бренд Беларуси!

Новости Беларуси. Прокатиться на берестейских санях в эти выходные пригласил первый регион, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Брестской области создают новый зимний бренд Беларуси – яркий парад-карнавал, вкусная ярмарка на километр и концерт для жителей Барановичей и гостей города в старый Новый год. Постановка «Щелкунчик» на платформе автомобиля, а еще живые ламы и еноты! Удивительный праздник наяву и в кадре – в репортаже Кристины Протосовицкой.

«Берестейские сани» начинают свой разбег ярко. Зимний карнавал в самом сердце Барановичей. Это город поездов и самых теплых встреч. Во главе парада-шествия – паровоз. Следом оживший зоопарк – ламы и еноты в праздничных колпачках Санты.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

«Берестейские сани». Самая зрелищная часть – это парад-карнавал. Одно из предприятий полностью оживило декорации постановки балета «Щелкунчик». А на движущейся платформе настоящие солисты, артисты Большого театра Беларуси. И, кажется, такое выступление впервые в истории. Фестиваль «Берестейские сани» впервые прошел в 2022 году в Бресте и стал для первого региона уже традиционным, ежегодно меняя адрес прописки. Как отмечают старый Новый год в Барановичах? Здесь карнавал, город изо льда и ярмарочные ряды. Читайте тут.

В центре Барановичей вырос настоящий ярмарочный городок со своим гастрофестом. Для гостей мастер-класс от шеф-повара, а диаметр сковородок с угощениями составил почти два метра. Вкусные ряды растянулись на километр. А еще здесь создали замок изо льда, который не таит.

Максим Бугаев, участник фестиваля:

Вообще, для изготовления ледяного городка сегодняшнего ушло порядка 40 тонн льда и две недели работы. Скульптор работал две недели здесь, на месте, чтобы изготовить этот прекрасный ледяной городок. Лед не обычный. Это лед из специально подготовленных озер, которые готовятся еще с лета, чтобы лед был чистый, прозрачный и мог долго стоять. Лед этот привезли из Перми – за 2,5 тысячи километров для того, чтобы подготовить это все.

Красиво, первый раз в жизни сделали это все. Вообще хорошо, довольны этому празднику. Чтобы почаще его устраивали.

«Берестейские сани» превращаются в новый туристический бренд Беларуси. Событийный туризм, который позволяет познакомиться ближе с первым регионом. От традиции создания деревянных саней на Полесье, экземпляр которых подарили Президенту Беларуси, до демонстрации промышленного и сельскохозяйственного потенциала.

Время для дружбы – «Берестейские сани», которые проводятся в нашем городе впервые. И каждое предприятие может показать какую-то свою концепцию.

Такие мероприятия дают людям возможность получить новые впечатления. Полюбоваться красотой нашего города.

Классно с ребенком погулять, пофотографироваться.

Для города это новшество. Это первый раз такое, подарок. Я называю «бразильский карнавал». Спасибо. Очень-очень красиво! Подарков куча, уйма!

Приветственный адрес всем гостям фестиваля, которых собралось не меньше 30 тысяч человек, направила председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова. Отметив, что это великолепная инициатива, которая позволит Брестской области показать тысячам белорусов и гостям богатство своего наследия и достижения современности.