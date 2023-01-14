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«Я называю «бразильский карнавал». Фестиваль «Берестейские сани» превращается в новый бренд Беларуси!

14 января 2023 18:23
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Новости Беларуси. Прокатиться на берестейских санях в эти выходные пригласил первый регион, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Брестской области создают новый зимний бренд Беларуси – яркий парад-карнавал, вкусная ярмарка на километр и концерт для жителей Барановичей и гостей города в старый Новый год. Постановка «Щелкунчик» на платформе автомобиля, а еще живые ламы и еноты!  

Удивительный праздник наяву и в кадре – в репортаже Кристины Протосовицкой.  

«Я называю «бразильский карнавал». Фестиваль «Берестейские сани» превращается в новый бренд Беларуси!-1

«Берестейские сани» начинают свой разбег ярко. Зимний карнавал в самом сердце Барановичей. Это город поездов и самых теплых встреч. Во главе парада-шествия – паровоз. Следом оживший зоопарк – ламы и еноты в праздничных колпачках Санты.  

«Я называю «бразильский карнавал». Фестиваль «Берестейские сани» превращается в новый бренд Беларуси!-4

Кристина Протосовицкая, корреспондент:  
«Берестейские сани». Самая зрелищная часть это парад-карнавал. Одно из предприятий полностью оживило декорации постановки балета «Щелкунчик». А на движущейся платформе настоящие солисты, артисты Большого театра Беларуси. И, кажется, такое выступление впервые в истории.  

Фестиваль «Берестейские сани» впервые прошел в 2022 году в Бресте и стал для первого региона уже традиционным, ежегодно меняя адрес прописки.

Как отмечают старый Новый год в Барановичах? Здесь карнавал, город изо льда и ярмарочные ряды. Читайте тут.

«Я называю «бразильский карнавал». Фестиваль «Берестейские сани» превращается в новый бренд Беларуси!-7

В центре Барановичей вырос настоящий ярмарочный городок со своим гастрофестом. Для гостей мастер-класс от шеф-повара, а диаметр сковородок с угощениями составил почти два метра. Вкусные ряды растянулись на километр. А еще здесь создали замок изо льда, который не таит.

«Я называю «бразильский карнавал». Фестиваль «Берестейские сани» превращается в новый бренд Беларуси!-10

Максим Бугаев, участник фестиваля:
Вообще, для изготовления ледяного городка сегодняшнего ушло порядка 40 тонн льда и две недели работы. Скульптор работал две недели здесь, на месте, чтобы изготовить этот прекрасный ледяной городок. Лед не обычный. Это лед из специально подготовленных озер, которые готовятся еще с лета, чтобы лед был чистый, прозрачный и мог долго стоять. Лед этот привезли из Перми – за 2,5 тысячи километров для того, чтобы подготовить это все.

«Я называю «бразильский карнавал». Фестиваль «Берестейские сани» превращается в новый бренд Беларуси!-13

Красиво, первый раз в жизни сделали это все. Вообще хорошо, довольны этому празднику. Чтобы почаще его устраивали.

«Я называю «бразильский карнавал». Фестиваль «Берестейские сани» превращается в новый бренд Беларуси!-16

«Берестейские сани» превращаются в новый туристический бренд Беларуси. Событийный туризм, который позволяет познакомиться ближе с первым регионом. От традиции создания деревянных саней на Полесье, экземпляр которых подарили Президенту Беларуси, до демонстрации промышленного и сельскохозяйственного потенциала.

«Я называю «бразильский карнавал». Фестиваль «Берестейские сани» превращается в новый бренд Беларуси!-19

Время для дружбы – «Берестейские сани», которые проводятся в нашем городе впервые. И каждое предприятие может показать какую-то свою концепцию.

«Я называю «бразильский карнавал». Фестиваль «Берестейские сани» превращается в новый бренд Беларуси!-22

Такие мероприятия дают людям возможность получить новые впечатления. Полюбоваться красотой нашего города.

«Я называю «бразильский карнавал». Фестиваль «Берестейские сани» превращается в новый бренд Беларуси!-25

Классно с ребенком погулять, пофотографироваться.

«Я называю «бразильский карнавал». Фестиваль «Берестейские сани» превращается в новый бренд Беларуси!-28

Для города это новшество. Это первый раз такое, подарок. Я называю «бразильский карнавал». Спасибо. Очень-очень красиво! Подарков куча, уйма!

«Я называю «бразильский карнавал». Фестиваль «Берестейские сани» превращается в новый бренд Беларуси!-31

Приветственный адрес всем гостям фестиваля, которых собралось не меньше 30 тысяч человек, направила председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова. Отметив, что это великолепная инициатива, которая позволит Брестской области показать тысячам белорусов и гостям богатство своего наследия и достижения современности.

«Я называю «бразильский карнавал». Фестиваль «Берестейские сани» превращается в новый бренд Беларуси!-34

Юрий Шулейко, председатель Брестского облисполкома:
Концепция такова, чтобы максимально сегодня дать определенный штуршок для того, чтобы наши люди больших городов, маленьких городов… Почему мы делали этот праздник таким по драйву? То есть он постоянно у нас будет курсировать. Чтобы максимально привлечь наше население к праздничным гуляниям, чтобы снимать стрессовые ситуации и увидеть, что может наша промышленность.

Третьим городом, который примет «Берестейские сани», станет Пинск. А в Барановичах фестиваль завершится лазерным шоу и фейерверком. Праздник продолжится и завтра, 15 января. Желающие смогут принять участие в легкоатлетическом забеге.

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# Фестиваль # общество # Кристина Протосовицкая # Максим Бугаев # Юрий Шулейко # Новости Бреста и Брестской области # Фотофакт

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