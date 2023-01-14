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Президент Беларуси выразил соболезнования в связи со смертью народной артистки СССР Инны Чуриковой

14 января 2023 17:23
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Скончалась одна из самых ярких и титулованных актрис советской России народная артистка СССР Инна Чурикова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Не дожив до 80 лет, актриса умерла в больнице после продолжительной болезни. Об этом сообщил директор театра «Ленком».

Президент Беларуси выразил соболезнования в связи со смертью народной артистки СССР Инны Чуриковой-1

Сложная судьба, актерская. Потому что жить только сейчас невозможно. Я считаю, что жить можно только завтра.

Президент Беларуси выразил соболезнования в связи со смертью народной артистки СССР Инны Чуриковой-4

Эти слова Чуриковой в одном из интервью оказались пророческими. Напоминать об актрисе не только завтра будет целый ряд ее выдающихся киноработ. В фильмографии Чуриковой более 40 картин. 

Подробнее о наследии актрисы читайте здесь.

Президент Беларуси выразил соболезнования в связи со смертью народной артистки СССР Инны Чуриковой-7

Соболезнования родным и близким актрисы направил Президент Беларуси. Александр Лукашенко отметил исключительный талант и обаяние Инны Михайловны, а также блестящие образы, созданные на театральных подмостках и в кинематографе, которые подарили зрителю сильные и глубокие эмоции.

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# Некролог # общество # Инна Чурикова # Александр Лукашенко # Фотофакт

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