Президент Беларуси выразил соболезнования в связи со смертью народной артистки СССР Инны Чуриковой

Скончалась одна из самых ярких и титулованных актрис советской России народная артистка СССР Инна Чурикова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Не дожив до 80 лет, актриса умерла в больнице после продолжительной болезни. Об этом сообщил директор театра «Ленком».

Сложная судьба, актерская. Потому что жить только сейчас невозможно. Я считаю, что жить можно только завтра.

Эти слова Чуриковой в одном из интервью оказались пророческими. Напоминать об актрисе не только завтра будет целый ряд ее выдающихся киноработ. В фильмографии Чуриковой более 40 картин. Подробнее о наследии актрисы читайте здесь.