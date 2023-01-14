Приём от имени Президента. На старый Новый год команда СТВ не осталась без подарков

Новости Беларуси. Во Дворце Независимости прошел традиционный прием от имени Президента по случаю старого Нового года. На праздничное мероприятие приглашены журналисты, артисты, спортсмены, представители силовых структур, сферы образования, здравоохранения, социальной защиты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лукашенко: белорусы всегда сами будут выстраивать свою политику и уклад жизни.

За плодотворную работу и высокий профессионализм Президент вручил журналистам и работникам культуры госнаграды. Так, медаль Франциска Скорины получили представители Национального академического народного оркестра имени Жиновича и Большого театра оперы и балета, а также представители средств массовой информации.

Восьми работникам СМИ объявлена Благодарность Президента. Среди них и наш коллега – заведующий отделом дизайна компьютерной графики СТВ Дмитрий Головчиц.

Александр Осенко, генеральный директор телеканала СТВ:

Это хорошая, добрая ежегодная традиция – прием у Президента по случаю старого Нового года. И, конечно, подводятся итоги, как и у нас, телевизионщиков. И очень приятно отметить, что и наш один работник удостоен Благодарности Президента Республики Беларусь. Это наш Дмитрий Головчиц.